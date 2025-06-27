«Не будут работать за миску супа»: ярославцы поссорились из-за обсуждения зумеров

Как зумеры относятся к работе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В последнее время одной из горячих тем среди работодателей и соискателей стала разница в трудовых установках между поколениями. Особенно часто под прицелом — молодежь до 25 лет, то есть зумеры.

Как выяснили в исследовании аналитики Hh.ru, у молодежи высокие зарплатные ожидания, для нее важна атмосфера в коллективе, гибкий график и т. п. Принято считать, что представители нового поколения избирательны, требовательны и не готовы терпеть «как раньше».

Публикация 76.RU с данными аналитиков Hh.ru вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Часть читателей согласна с информацией специалистов о специфике молодого поколения.

Зумеры, или поколение Z, — это люди, родившиеся с конца 1990-х до начала 2010-х годов. Их особенность в том, что они выросли в эпоху доступного интернета и цифровых технологий. Считается, что зумеры склонны к многозадачности, но при этом могут сталкиваться с трудностями при концентрации внимания.

«Никто не хочет работать за 50 тысяч»

«Из личных наблюдений: зумеры хотят высокую зарплату при отсутствии навыков и опыта работы. Готовы учиться и работать в достаточно высоком темпе при условии видимого результата работы. Не готовы к ежедневной рутинной работе (им становится скучно). Начальнику придется придумывать задания и мотивировать на поиск решений. Сложно, но можно с ними работать», — пишется читательница 76.RU Елена.

По данным аналитиков, одним из факторов, который влияет на трудоустройство зумеров, стало то, что они часто предъявляют высокие требования к уровню зарплаты, не имея при этом достаточного опыта работы. Вот что по этому поводу думает читательница 76.RU Наталья Смирнова: «Когда у человека опыт и профессионализм, когда его сложно заменить, вот с таким можно договариваться, идти на уступки. А когда ты никто и опыта ноль, но вот амбиции у тебя зашкаливают, и..?»

Некоторые комментаторы признают, что у зумеров есть свои слабые стороны, но при этом обращают внимание и на общее состояние корпоративной культуры, которое подталкивает молодежь к отказу от «традиционного» трудоголизма:

«Отчасти зумеры и правда ленивы, так как многие, особенно дети нулевых, — это домашние цветочки, избалованные родителями. Но отчасти они просто не видят смысла играть в маразм без перспектив, лишь бы у старших были зарплаты… Я вот недавно был на больничном, и начальница на выходе вынесла мне мозг: мол, не позаботился о коллегах! Компания не дает нормальной удаленки, только с 9 до 5, и будто бы люди вообще не должны болеть…»

«С одной стороны, они правы, с другой — в сравнении с остальными слишком многого хотят. Но это правда, к нам в офис никто не хочет на 50 тысяч рублей идти работать, даже студенты, не окончившие обучение», — пишет пользователь под ником 206289193.

Зумеры vs старшее поколение

Однако не все взрослые критикуют зумеров — многие относятся к ним с пониманием и поддержкой.

«И в чем они неправы? Терпеть за тарелку супа и значок не хотят? Ай-яй-яй. Совсем обнаглели. Да с зарплатой в 50 тысяч рублей даже в моем городском поселении взять квартиру в ипотеку весьма проблематично. А жить-то хочется», — поделился своим мнением читатель 76.RU.

«Всё с зумерами нормально, правильно, что не хотят работать за миску супа и терпеть хамское к себе отношение», — поддержала молодое поколение читательница Наталья.

«Могут они работать — и хотят. Но не будут рвать пятую точку за чужую хотелку, не будут выполнять больше, чем прописано в их должностной инструкции. Мне 35, я работаю в коллективе, где люди младше меня на 10–15 лет. Хорошее поколение, которое не позволит ездить на себе», — написал читатель 76.RU.

«Я тоже поддерживаю их позицию, хотя мне 40 и опыта у меня много. Помню, как нас, молодых, в начале двухтысячных за три копейки пользовали и не везде официально устраивать хотели. Взгляды теперь очень схожи с данным поколением. Они правы, нечего позволять ездить на себе даром. Здоровье, время, нервы и жизнь даются нам в ограниченном лимите», — рассказал читатель 76.RU.

«Мне не 25, но я тоже смотрю при трудоустройстве: коллектив, уровень дохода… И да, не буду работать в плохой атмосфере. Поколение зумеров тут совсем ни при чем. Время другое… Нет возможности приобрести свое жилье», — написал читатель 76.RU.

Ответ зумеров

Читательница 76.RU Маруся поделилась своим взглядом на критику в адрес своего поколения: «Не понимаю негатива в сторону своего поколения. Да, мы такие. Мы не хотим работать за 30 тысяч рублей после того, как проучились в университете 5–8 лет. Зачем тогда мы получили это высшее образование? Мы быстро учимся, схватываем, понимаем. Почему у нас такой заскок на зарплате? Потому что большинство уже не живет с родителями, надо снимать квартиру, нормально питаться, мы очень следим за здоровьем. Считаю, что это нормально. Я с третьего курса начала работать за 12–15 тысяч рублей, а также получать хорошие стипендии за учебные достижения. Мы не ноем, мы реально хотим устроить нормальные условия жизни. После университета я не хочу работать за 30 тысяч: мне даже на базовые потребности еле-еле хватит».

А с чего все решили, что мизерная зарплата и хамское отношение — это хорошо? Почему вы терпите тот факт, что не можете обеспечить хорошую жизнь своим же детям — зумерам? Почему вы без лишних вопросов берете трубку в 7 утра в выходной от начальства? Мы вот выстраиваем эти границы. Праздники и выходные — нечего нам звонить. Вы думаете: «А что такого — ответить на звонок?» А потом посмотрите, как изменилось ваше эмоциональное состояние и отношение к близким. Оторветесь на них же. Маруся представительница поколения зумеров

Другая читательница 76.RU подметила, что навешивать ярлыки на целые поколения — это неправильно и несправедливо.

«Понавесили ярлыки на целые поколения… Глупость и только… Люди разные… И так было всегда… Кто хочет, тот ищет и находит, делает раз за разом свой выбор, борется и побеждает, спотыкается — падает и поднимается, идет дальше… Ну а то, что сейчас не СССР и всё надо зарабатывать в условиях дикого российского капитализма, так это правда, жестокая правда… Так же как и правда, что работать и зарабатывать — это разные вещи, и так было во все времена… В сказки про светлое будущее типа „ты работай, а потом всё будет“ уже давно никто не верит», — написала читатель 76.RU.