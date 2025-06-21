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Работа «Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе

«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе

Нашей героине 22 года, она работает в общепите всего несколько месяцев

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3 комментария
Сфера работы не из легких, утверждает наша героиня | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСфера работы не из легких, утверждает наша героиня | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сфера работы не из легких, утверждает наша героиня

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Средняя зарплата официантов — 55 тысяч рублей. В 10% вакансий, по данным аналитиков hh.ru, за такую работу предлагают более 100 тысяч рублей. Всё зависит от опыта работы кандидата и уровня ресторана. Нашей героине Алине 22 года и она уже пять лет работает в торговле с людьми, но решила попробовать себя в новой сфере — общепите. 86.RU узнал у официантки, как устроена «кухня» изнутри.

Далее — от первого лица.

Ранее я училась в университете, но поняла, что выбрала не свое направление — сейчас, так сказать, в поиске вдохновения. Пока думаю, чем заняться, перешла из продаж в сферу общепита, чтобы попробовать новое, а в свободное время учусь печь торты.

Попасть в эту сферу, конечно, нетрудно: проходишь собеседование, три дня стажируешься с более опытным наставником, а затем переходишь на процент от продаж. На стажировке учат принять заказ, вынести блюдо и потом уже дают первый собственный стол. За эти три дня нужно выучить меню, а потом сдать его, здесь, в принципе, ничего сложного.

Зарабатывать можно по-разному, все зависит от твоей выручки и чаевых. Пока мой доход составляет около 60 тысяч рублей, 13–15 тысяч из этой суммы — чаевые. В некоторых заведениях они делятся, как у нас, в других же официант может получать полную сумму, оставленную за обслуживание. В нашей кофейне каждый вечер официант отдает всем бариста 30% чаевых, которые заработал за весь день, и они уже эти деньги делят между собой.

Зарабатывая эти деньги, мы очень сильно упахиваемся, потому что весь день на ногах, особенно если это выходные, когда большой поток людей. С утра и до вечера у тебя практически нет возможности посидеть, сильно страдают спина, ноги. Наверное, хотелось бы получать больше просто потому, что устаешь сильно физически. Мы зарабатываем часто больше, чем некоторые госслужащие.

У нас в коллективе есть девушка, которая работает официантом уже 8 лет, ей почти 30 лет. В целом ее это все устраивает, потому что у нее зарплата выше, потому что у нее выручка больше. Можно делать и 80–90 тысяч, работая официантом, и достойно жить, но работать придется больше. Все зависит и от количества смен: больше работаешь, больше получаешь.

Оскорбления, истерики и выгорание

В первую очередь мы работаем с абсолютно разными людьми, соответственно, и ситуации бывают разные — от банального хамства до оскорблений и истерик. От этого тоже устаешь: иной раз люди приходят для того, чтобы выместить эмоции на других или же самоутвердиться. Один раз к нам зашел мужчина, разбил свой телефон об пол, а затем быстро ушел — никто так особо и не понял, что произошло. Очень хорошо, что мы находимся в торговом центре, поэтому люди и так проходят охрану на входе, поэтому таких ситуаций немного.

Встречаются и, наоборот, очень милые люди, способные войти в положение, если запара на кухне и в зале, такие часто оставляют чаевые. В нашем заведении упор на кофе, поэтому забавно, когда заказывают «экспрессо» (Алина имеет в виду посетителей, которые так называют вид кофе — эспрессо. — Прим. ред.) и американо на растительном молоке, но я уже почти привыкла.

Конечно, после смен устаешь еще и морально, поэтому и нужно три выходных, чтобы физически отдохнуть и психологически восстановиться. Мне очень нужны деньги, но здоровье дороже.

Стоит ли идти работать официантом?

Каждый решает сам: работа не из легких, но стоит отметить, что я нередко зарабатываю больше парня, который служит в полиции. Это несправедливо, потому как он целыми днями на работе, получал для этого образование.

Я считаю, что это все же хорошие деньги, ведь можно получить больше, чем на многих направлениях госслужбы. Тем не менее на длительный срок я бы такую работу не рассматривала. Из-за нагрузки. В будущем хотелось бы уйти в кондитерку, она больше вдохновляет.

Ранее мы публиковали список самых высокооплачиваемых подработок на лето. Судя по объявлениям, можно заработать до 250 тысяч рублей. Одну из самых высоких зарплат предлагают автокурьерам — от 146 до 243 тысяч рублей. Еще неплохо подзаработать можно на должности водителя легкового автомобиля в IT-сервисе.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Работа Отзыв Официант Заработок Чаевые
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Комментарии
3
Гость
21 июня, 14:02
Чтобы понять настоящую зарплату, нужно перерасчитать ее на одну должность (ставку) при норме рабочего времени. Если Вы перерабатывает всерх положенных часов, то и зарплата уже рассчитывается виртуальному работнику, вместо которого Вы работаете. Ну и чаевые это не зарплата, а левый (теневой) доход. С них не платятся налоги, они не учитываются в начисленном заработку у работодателя, с которого на каждого работника уплачиваются взносы в пенсионный, социальный фонд и на мед.страховку. У нас же привыкли зарплатой привыкли считать доход. И даже неофициальный, скрываемый от налоговых органов. И этим еще кичатся.
Гость
21 июня, 23:26
Госслужащие получают копейки, у них зп 40 000 туда никто не хочет идти.
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