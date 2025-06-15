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Работа Будут еще: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Будут еще: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Следующий календарный праздник пройдет только через несколько месяцев

2 750
2 комментария
Перед длинными выходными придется отработать шесть дней | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПеред длинными выходными придется отработать шесть дней | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перед длинными выходными придется отработать шесть дней

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Следующих длинных выходных россиянам придется ждать несколько месяцев — до Дня народного единства. Согласно производственному календарю, нерабочие праздничные дни будут с 2 по 4 ноября.

Так как День народного единства выпадает на понедельник, россияне получат три выходных подряд. Взамен этого придется отработать шестидневку, так как, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Ранее руководитель Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова отмечала, что изменения никак не повлияют на заработную плату.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Текущие праздничные выходные ко Дню России 12 июня подходят к концу. На прошлой рабочей неделе рабочими были всего три дня — с понедельника, 9 июня, по среду, 11 июня.

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Комментарии
2
Гость
15 июня, 10:08
всех работников поздравляю с днём медика
Гость
15 июня, 10:09
выходные это хорошо,только бы погода была хотя бы без дождей
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