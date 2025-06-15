Будут еще: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Следующих длинных выходных россиянам придется ждать несколько месяцев — до Дня народного единства. Согласно производственному календарю, нерабочие праздничные дни будут с 2 по 4 ноября.
Так как День народного единства выпадает на понедельник, россияне получат три выходных подряд. Взамен этого придется отработать шестидневку, так как, суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Ранее руководитель Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова отмечала, что изменения никак не повлияют на заработную плату.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Текущие праздничные выходные ко Дню России 12 июня подходят к концу. На прошлой рабочей неделе рабочими были всего три дня — с понедельника, 9 июня, по среду, 11 июня.