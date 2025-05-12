Отпуск лучше не брать. Как россияне будут работать и отдыхать в июне: календарь

Отгремели майские праздники — и на календаре уже замаячил июнь. В первом месяце лета тоже немало праздничных дней. Собрали в одном тексте все внеплановые выходные.
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он широко празднуется в России, но не является официальным выходным днем. Так что с точки зрения трудового календаря 1 июня будет простым воскресеньем;
а вот 12 июня наступит День России — законодательно установленный выходной;
приятный бонус: 11 июня рабочий день будет сокращен на 1 час;
более того, в этом июне россияне отгуляют… 8 марта. Так как прошедший праздник выпал на субботу, его перенесли на пятницу, 13 июня.
Таким образом, в июне нас ждут длинные выходные: с 12 по 15 июня. К ним прилагаются обычные выходные дни — суббота и воскресенье.
Из-за этого брать отпуск в июне считается не лучшей идеей. На этот раз в месяце и так достаточно выходных, рабочими являются только 19 дней. Вдобавок один из них — сокращенный.
А вы что думаете?