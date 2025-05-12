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Работа Отпуск лучше не брать. Как россияне будут работать и отдыхать в июне: календарь

Отпуск лучше не брать. Как россияне будут работать и отдыхать в июне: календарь

На этот раз лето откроют длинные выходные

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В июне нас ждут два больших праздника&nbsp;— День защиты детей и День России | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUВ июне нас ждут два больших праздника&nbsp;— День защиты детей и День России | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В июне нас ждут два больших праздника — День защиты детей и День России

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Отгремели майские праздники — и на календаре уже замаячил июнь. В первом месяце лета тоже немало праздничных дней. Собрали в одном тексте все внеплановые выходные.

  • 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он широко празднуется в России, но не является официальным выходным днем. Так что с точки зрения трудового календаря 1 июня будет простым воскресеньем;

  • а вот 12 июня наступит День России — законодательно установленный выходной;

  • приятный бонус: 11 июня рабочий день будет сокращен на 1 час;

  • более того, в этом июне россияне отгуляют… 8 марта. Так как прошедший праздник выпал на субботу, его перенесли на пятницу, 13 июня.

Таким образом, в июне нас ждут длинные выходные: с 12 по 15 июня. К ним прилагаются обычные выходные дни — суббота и воскресенье.

Из-за этого брать отпуск в июне считается не лучшей идеей. На этот раз в месяце и так достаточно выходных, рабочими являются только 19 дней. Вдобавок один из них — сокращенный.

А вы что думаете?

Беру отпуск в июне. Уже надо.
Пожалуй, подожду
Отпуск? Что такое отпуск?
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