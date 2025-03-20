Ругаете старое место работы? Скандальный руководитель из «ТикТока» — о том, как получить должность мечты, и обо всех red flags

Люция Гаязовна начала вести блог еще в 2021 году Источник: lutsiya_rasulova / Instagram*











Пользовались ли вы когда-нибудь «ТикТоком»? Если да, то уверены на 90%, что вам встречались видео с нашей героиней. Люция Расулова — замгендиректора мебельной компании из Татарстана. Женщина-руководитель, которая активно ведет свои страницы в соцсетях, записывает видео с фрагментами из собеседований и рассказывает, как правильно нужно преподносить себя кандидатам на определенную должность, если вы точно хотите ее получить.

Ее видео на зарубежной платформе набирали десятки миллионов просмотров, в запрещенной соцсети Люция продолжает делиться с аудиторией своей жизнью и рабочими процессами.

О том, какой жизненный и профессиональный путь прошла бизнесвумен, как справилась с волной хейта и почему женщины управляют эффективнее, она рассказала в интервью 116.RU.

Источник: 116.RU

От учителя химии до правой руки владельца компании

Наша героиня живет и работает в Лениногорске. Знакомство с людьми и некоторые собеседования обычно начинаются с вопроса: «Расскажите о себе». Люции в силу своей должности, вероятнее всего, приходилось спрашивать подобное у соискателей не единожды, однако сегодня она в роли опрашиваемой, и ей самой в этот раз предстояло представить себя.

— Я живу в Татарстане с 1993 года, пройдя многое, испытав многое. Будучи одной в республике, разведенная мамочка с маленьким ребенком, не уезжала к родителям в Ульяновскую область, осталась здесь и продолжала вытаптывать себе дорожку. Вот и вытоптала, уже 14 лет работаю в «Модуле», — рассказывает о себе Люция Гаязовна.

«Модуль» — мебельная компания, основанная в феврале 2009 года в Лениногорске Татарстана. Ее создатель, владелец и гендиректор — Ренат Мягдеев. Основной вид деятельности — оптовая торговля мебелью для дома, офиса, ресторана, кафе и бара.

До того как наша собеседница пришла в мебельную компанию, она успела поработать во множестве организаций и на немалом количестве должностей. В послужном списке у нее есть 4 года работы учителем химии и биологии в местной школе, трудовая деятельность в системе «Татнефти», на АЗС; замгендиректора компании даже занималась продажами колбасных изделий.

— В том возрасте все себя ищут, и сейчас тоже ищут, люди имеют на это полное право, это нормально. В то время, это были 90-е, деньги были в торговле, я ушла туда, где деньги есть. И для того, чтобы их получать, я пахала. Проживая в Лениногорске, я сменила около восьми съемных квартир. Когда я работала в «Татнефти», торговала на рынке. <…> Весь наработанный багаж знаний я принесла сюда, — делится наша героиня.

В 2011 году Люция оказалась в «Модуле». Начинала свою карьеру с рядового менеджера по продажам и буквально за один год добилась повышения до заместителя генерального директора. Спустя время появилась еще одна организация от той же компании, где наша собеседница стала директором.

— Я была неким серым кардиналом. Пришла продаваном, а потом, когда ты видишь, что нет структуры, нет документации… Я сейчас говорю нормальные вещи, которые проживает любой стартап. Параллельно с продажами я стала решать вопросы самостоятельно, не спрашивая лишний раз у того же самого генерального директора. Решала всё это локально, на месте, — рассказывает наша героиня.

Главное, что ей есть что подсказать тем, кто ищет работу и ходит на собеседования. С таким-то опытом!

Red flag'и в кандидатах и почему не стоит идти на собеседование в велосипедках

У работодателя, по мнению нашей собеседницы, есть собственный портрет сотрудников Источник: lutsiya_rasulova / Instagram*











Блогер-директор объясняет: добиться повышения можно, если выполнять те задачи, за которые не берутся все остальные. Так, шаг за шагом, и наша героиня пришла к тому, что имеет сейчас. Главная обязанность Люции Гаязовны — эффективно выстраивать рабочие процессы. Тем не менее она также участвует и в подборе персонала.

— У меня тоже есть KPI. Все-таки, невзирая на все мои погоны, я наемный сотрудник. Это не мой собственный бизнес. Я также работаю по системе показателей, которые я должна закрывать, один из них — закрытие вакансии. Каждая вакансия — это развитие. Если человек приходит в компанию, должен быть рост. Соответственно, мое вознаграждение привязано к прибыли, а значит, я отвечаю за это головой, — объясняет наша собеседница.

По словам бизнесвумен, в компании существует специальный регламент отбора кандидатов. И даже существует специальный портрет будущего специалиста, на который накладываются ожидания работодателя.

— Соискатели часто задаются вопросами, почему их не взяли на работу, ведь они и соответствовали и классная беседа была. А его кандидатуру отклонили просто потому, что, к примеру, собственник или руководитель не хотел, чтобы в компании был человек с таким же именем. Это я, конечно, утрирую, но всегда нужно помнить, что есть скрытые потребности у каждого управленца, — говорит блогер.

В этом нет вины соискателя, объясняет наша героиня, работодатель имеет полное право выставлять свои условия. К слову, о них: при выборе нового сотрудника замгендиректора ориентируется на несколько важных и ключевых моментов. Есть своего рода red flag’и(красные флажки), которые сигнализируют о том, что кандидат не подойдет компании.

— Первый red flag — это те люди, которые хают предыдущие рабочие места. Если кандидат говорит о других плохо, значит, он и о вас будет так же говорить. Второй пунктик — это отсутствие энергии, даже если это классный специалист, но вяло отвечает, с большими паузами, разочарованный в жизни — тоже не подходит. Точно нет — это когда человек не может связать и двух слов, — перечисляет характеристики неподходящего кандидата наша героиня.

Кроме того, на работу могут не принять тех, кто обвиняет «внешние факторы», делает громкие обещания, и даже тех, кто чрезмерно амбициозен.

— Сюда же можно добавить и тех, кто чересчур красноречив. Важно и резюме — если оно неструктурированное и в нем много ошибок, кандидат не подойдет. Еще несколько red flag'ов: неумение или нежелание формулировать причины смены работы, расплывчатые ответы об обязанностях и результатах на предыдущих местах работы. Могут не подойти и заядлые трудоголики, у которых нет времени на себя, — отметила Люция.

Еще один важный момент, но не ключевой — подача себя и внешний вид. Блогер как-то выкладывала одно видео, где девушка пришла на собеседование в коротких шортах, и произошла небольшая дискуссия о том, можно ли так себя презентовать во время первой встречи со своим будущим начальником. Этот ролик набрал миллионы просмотров и вызвал у пользователей платформы неоднозначные мнения.

А вот и сам рилс, который набрал 8,9 миллиона просмотров Источник: lutsiya1905 / TikTok

— Можно сколько угодно разглагольствовать о справедливости, индивидуальности, предвзятости и прочем, но всё равно твой внешний вид влияет на многое происходящее вокруг — так устроена психология людей. Подтянутый, приятно пахнущий, харизматичный, понимающий, когда надеть шорты, а когда костюм, добьется большего, чем воняющий потом и носками человек, с сальной розовой головой, пусть он даже и умнее, — аргументировала свою позицию Люция.

Если говорить про тех, кого берут на работу сразу, — это те, с кем изначально получается поймать «одну волну». В ком чувствуется ответственность и мотивация. По крайней мере, так считает наша героиня.

— Если у нас схожая мотивация, схожие взгляды — всё, два-три слова — он подхватывает; либо он говорит — я понимаю, я подхватываю. Всё. Уже диалога даже не нужно. Обычно это так бывает. Последняя такая девочка была, это менеджер по продажам. И она у нас продолжает работать и дает результат, — говорит руководительница.

Шквал хейта и как с ним справляться

Иногда Люции приходится кого-то банить за переход на личности Источник: lutsiya_rasulova / Instagram*











Уже четыре года, как Люция активно ведет свой блог. Всё начиналось в феврале 2021 года. Наша героиня решила записывать встречи с соискателями, для того чтобы увидеть себя со стороны, проработать возможные ошибки, а потом это вылилось в нечто большее.

— Это был анализ собственных действий и слов, а потом я начала приглядываться и поняла, что об этом же можно сообщить, я же должна сказать людям. Нечаянно, случайно выложила видео, и оно завирусилось. А потом, когда я получила шквал хейта, решила приостановить всё это дело. Тогда меня уже шеф поддержал, сказал, чтобы продолжала, что это классно и круто. И я решила продолжить, — вспоминает блогер.

Поддержали своего руководителя и коллеги, подчиненные. Причем они и сами охотно участвовали и участвуют в каких-либо съемках. Надо сказать, что речь идет не о постановочных видео.

— С пониманием к этому отнеслись коллеги, и даже с великим участием. Мальчишки — так вообще еще больше, им это нравилось, и до сих пор мне не отказывают. Для них это уже естественная форма жизни здесь. Но так не всегда бывает, у нас бывает затишье, когда просто ничего не хочется снимать. Тут же основное — это производство, а это всё только хобби, развлечение, — поясняет наша собеседница.

Сейчас уже сложно посчитать, сколько именно видео опубликовала Люция на просторах интернета. Многие из ее роликов в «ТикТоке» набирали миллионы просмотров. В запрещенной соцсети, куда позже она перекочевала, также есть ролики, которые сильно завирусились. Справедливости ради вместе с подобной известностью пришлось столкнуться и с обратной стороной медали — хейтом.

— Вот буквально недавно одна женщина появилась, угомониться не могла. Один комментарий разъяренный написала, но без оскорблений, мне немного неприятно стало. Потом думаю: да ладно, я же выкладываю, пусть высказываются. А потом уже на личности переходят: «Пенсионерка, тебе на пенсию пора, да ты старуха». Я думаю: почему я должна это терпеть? Я ее взяла и забанила. А там такого целый шквал, — делится бизнесвумен.

Люция признается, что поначалу ей было довольно тяжело справляться с критикой, особенно тогда, когда пользователи просто переходили на оскорбления. Сейчас уже большинство хейта проходит мимо нашей героини, она старается не пропускать через себя гневные комментарии.

— Всё, что было написано, там же и осталось. Если реагировать на всех, просто тебя не хватит. В случае если совсем уже какой-то перебор, я беру и перекрываю комментарии. Но я имею на это право: это моя страница, мой блог. Но я блокирую только тогда, когда на личности переходят. <…> Ну и потом, говорят же, что хейтеры — это твои промоутеры. Но и хорошие комментарии тоже есть, у меня публика сейчас больше лояльная, чем злая, — указывает замгендиректора компании.

Наша героиня отмечает, что личности героев своих роликов она никак не раскрывает. Иногда меняет голос, но никогда не показывает их лицо. Объясняет, что учитывает все риски и соблюдает действующее законодательство.

— После окончания встречи я обычно говорю о том, что вела запись. Когда-то даже выкладывала такие ролики, где брала разрешение. Я не идентифицирую личность: ни имя, ни облик. Иногда и голос могу изменить. Но в таких коротких выдержках никак нельзя определить, кто находится за кадром, — объясняет блогер.

Из женщин управленцы лучше?

Наша героиня не феминистка и вообще далека от этого движения Источник: lutsiya_rasulova / Instagram*











В своем блоге наша героиня указывает, что женщины управляют эффективнее. И несмотря на то что непосредственный начальник нашей собеседницы — мужчина, от своих слов она не отказывается. Говорит, что и владельцу компании проще взаимодействовать с прекрасным полом.

— Да, мужчины слабее в управлении, потому что женщины, хоть и эмоциональные, но в этом тоже есть некий плюс. Они более лояльны, более детально разбираются. Нет, конечно, меня могут порвать на британский флаг и могут быть успешные мужчины-руководители, но это просто мой опыт. А с шефом мы друг друга дополняем. Он одно демонстрирует, я — другое, поэтому работаем в тандеме, — поясняет руководительница.

Вопреки тому, что Люция считает, что женщины более выносливы и терпеливы, чем мужчины, она не затрагивает тему феминизма, искренне полагает, что и мужчины, и женщины должны дополнять друг друга. С дискриминацией по половому признаку наша героиня не сталкивалась, — единственное, бывали стычки с бывшим супругом.

— Когда мы трудились здесь, это была бешеная сплошная конкуренция двух людей, на тот момент еще незрелых в плане взаимоотношений. А если супруга не считать, то с другими такого не было. Со стороны женщин было единожды, когда меня хотели подсидеть с приходом наемного директора. Тут на лагери разбились у нас люди. Да, было, когда женщина в коридоре мне кричала: «Ты кто такая?» Но это был единственный случай, — рассказывает блогер.

За 14 лет в компании, говорит Люция, на работе происходило много разных моментов, и бывали случаи, когда казалось, что лучше сменить вектор, но нынешняя работа дает нашей героине стабильность.

— Слишком сильно меня помотала жизнь в свое время, достаточно, чтобы понять, что мне сейчас нужна стабильность. Это первый момент. Второй момент — я приверженка этой компании, которую вместе с собственником мы создавали своими руками, это практически детище. Третий момент — это условия, которые меня сегодня удовлетворяют. Да, бывают грустные моменты, когда я выгораю, когда ловлю себя на мысли: а может быть, все-таки попробовать другое? Бизнес — это тяжело, это нелегкий труд. Это место под солнцем, которое нужно себе выбивать изо дня в день, из часа в час, — резюмирует наша собеседница.

Люция Гаязовна рекомендует соискателям не видеть в работодателе врага, быть готовыми ко всему, что может предложить работа, и стараться произвести хорошее первое впечатление. Ну и, само собой, трудиться на совесть для себя и для своего личностного, профессионального роста.

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А вы сталкивались со странностями на собеседованиях при приеме на работу? Да Нет