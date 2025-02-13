«Это манипуляция — и это неприятно»: почему увольняются земские врачи в России — медики поделились своим опытом

Программа «Земский доктор» призвана утолить кадровый город в стране Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России, согласно кадровому прогнозу Минтруда на пять лет, потребность во врачах составит 68 тысяч специалистов. Закрывать вакансии больницам, поликлиникам и ФАПам помогают государственные программы. В том числе «Земский доктор / фельдшер». Впрочем, сами медики считают программу несовершенной и критикуют ее в соцсетях. В материале наших коллег из NGS.RU сами земские доктора поделились своим опытом и рассказали, какие изменения они бы могли предложить законодателям.

Уходит каждый 16-й

Например, в Новосибирской области, по данным регионального Минздрава, за последние 5 лет каждый 16-й земский врач уволился до окончания срока отработки.

— Из 562 медицинских работников, трудоустроенных с 2019 года, расторгли трудовой договор по собственному желанию до истечения срока отработки обязательств 35 человек, — сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Это притом что условия программы выглядят заманчивыми — особенно для молодых специалистов, нуждающихся в деньгах, жилье и наработке опыта. При переезде в удаленные и труднодоступные районы врачи получают единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медицинские сестры — 750 тысяч рублей. При переезде в прочие села, поселки, ПГТ и города с населением до 50 тысяч человек врачи получают 1 миллион рублей, а фельдшеры, акушерки и медицинские сестры — 500 тысяч рублей. Кроме того, медицинских специалистов обеспечивают служебным жильем.

Медицинское сообщество относится к программе неоднозначно. Все новости о ней в соцсетях встречают шквал критики. Но, справедливости ради, достается от комментаторов и слишком ярым противникам программы — их упрекают в том, что они приехали в село за легкими деньгами, а не по призванию.

Медицинские работники на условиях анонимности рассказывают о программе «Земский доктор» и о работе в селе в целом тоже разное.

— Это была каторга, мной затыкались все дыры, — вспоминает одна из собеседниц, попросив не упоминать ее имя в статье.

По ее словам, в день она принимала иногда по 75 пациентов, а получала в месяц чуть больше 20 тысяч рублей. Правда, десять лет назад.

Другой врач рассказал, что почти все его знакомые, кто уезжал в село по программе, не разочаровались. Лишь один его товарищ вернулся в город, возвратив часть подъемных денег.

Во многих медучреждениях есть дефицит кадров Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сотрудница скорой из Новосибирска на условиях анонимности поделилась, что несколько лет назад и сама планировала поехать работать и жить в деревню, но сейчас ее останавливает то, что дети уже подросли и пошли в школу — дергать их с места не хочется. Все ее коллеги, кто решался на участие в программе, остались довольны, сказала она. Но они не уезжали далеко — выбирали ближайшие к областному центру населенные пункты.

Она согласилась, что не всем программа подходит и не все работают честно.

— Вообще я слышала, что некоторые женщины иногда делают так: приезжают в село, год отработают, а потом — в отпуск по уходу за ребенком. Так сказать, солдат спит, служба идет, — поделилась собеседница NGS.RU.

На находчивых «земских», которые находят способ не отрабатывать и не возвращать подъемные, жаловались и в заксобрании Новосибирской области. В ноябре 2024 года на заседании профильного комитета депутат Игорь Гришунин напомнил историю, которая произошла в Мошковском районе еще в 2008 году.

— Приехали фельдшер с женой. В бюджете денег тогда не было, времена бедные были. Спонсоры купили им хорошую трехкомнатную квартиру, передали. Ровно через четыре месяца семья эта уволилась — они ушли служить в войсковую часть, — возмущенно рассказал депутат.

«Приятный бонус»

Жительница Красноярского края Алена Заинковская уже отработала пять положенных по программе «Земский доктор» лет и осталась работать дальше. Она и сама родилась в селе, хотя поступала и училась без так называемой сельской квоты — так вышло. Поэтому, говорит, когда узнала о возможностях «Земского доктора», была замотивирована.

Алена видит в программе много плюсов как для врачей, так и для муниципалитетов. Так, у населенных пунктов появится возможность утолить кадровый голод в медицинской отрасли, а молодые специалисты смогут подняться, наладить свой быт. Особенно хорошо выходцам из сел, которые возвращаются домой «с приятным бонусом».

— В 2016 году я смогла приобрести квартиру благодаря единовременной выплате, — рассказала Алена Заинковская. — Но я хочу отметить, что программа подходит лишь тем, кто едет с желанием работать и помогать населению, нарабатывать опыт. И не подойдет тем, кто хочет легких денег, — однозначно!

Говоря о минусах программы, Алена Заинковская упоминает отсутствие индексации, соразмерной росту цен на рынке недвижимости. Если 9 лет назад на свое жилье ей хватило миллиона, то сейчас оно стоит значительно дороже.

Кроме того, конкретно в том населенном пункте, где работает она, не хватает узких специалистов и врачей стационара, а выплаты при этом положены лишь врачам общей практики.

Алена считает, что программу можно усовершенствовать. Например, помимо индексации единовременной выплаты, можно предоставлять квоту на электроотопление, как у учителей.

— Я редко нахожусь дома, иногда физически не хватает времени и сил, чтобы топить печь. А полное возмещение затрат на электроотопление здорово бы помогло, — пояснила она.

В сельской местности работать согласится далеко не каждый врач Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Следующий за экономическим блоком — блок информационный. Молодым специалистам нужен единый кол-центр или форма на сайте, заполнив которую можно оперативно получить консультацию более опытного коллеги. Кроме того, «земским» бы не помешала бесплатная юридическая помощь, хотя бы дистанционная.

— Буквально каждый молодой специалист проходит через суды с пациентами, а это очень влияет на дальнейшее желание остаться как на текущем рабочем месте, так и в профессии, — заметила сельский врач.

Еще, продолжила Алена, есть такой «внутряк», как обязательная аккредитация и спрос за плановые показатели, который хотелось бы если не отменить совсем, то хотя бы сделать чуть менее строгим. На обучение и переаттестацию «без отрыва от производства» просто нет ни времени, ни сил, а бросить на время работу — значит оставить пациентов без помощи. Заменить-то некем.

— Что касается объема планов, то это буквально крик души. Врачи должны помогать своим пациентам, а не гнаться за показателями, — рассказала о наболевшем Алена.

«Этим пользуются главврачи»

Сексолог-психотерапевт из Благовещенска, пожелавший остаться анонимным, в 2016 году стал участником программы «Земский доктор», но уволился из психиатрической больницы под Смоленском сразу после завершения пятилетнего срока обязательной отработки. По его словам, условия там были «не ахти».

Несомненным плюсом программы он называет единовременную выплату.

— Но это финансовое стимулирование, конечно, зависит от региона. Условно говоря, на Дальнем Востоке это 2 миллиона, а где-то даже и 5 миллионов, — отметил он. — Если ты не дорабатываешь этот пятилетний срок, ты, соответственно, возвращаешь часть средств, но это довольно-таки справедливо.

Самый большой и редко озвучиваемый минус программы, по его мнению, заключается в том, что финансовое стимулирование в дальнейшем может использоваться как «козырь в рукаве» администрации лечебного учреждения.

— Если бы главный врач не принял тебя на работу, ты бы не заключил договор с местным региональным министерством или департаментом здравоохранения и, соответственно, не получил бы эту выплату, — объяснил врач. — Это рычаг воздействия, это манипуляция, и это неприятно, на самом деле. И этим пользуются главные врачи — я это видел не раз и не в одной больнице, в которой работал, и слышал от своих коллег то же самое.

Для участия в программе не обязательно уезжать в село — иногда достаточно устроиться в ближайший пригород Источник: Олег Фёдоров / «Чита.Ру»











Он посоветовал молодым специалистам не гнаться за «земскими» миллионами, а идти работать туда, где будет комфортно, где они будут развиваться профессионально, преуспевать и самореализовываться.

При этом собеседник NGS.RU согласился с коллегой из Красноярского края в том, что повышение финансового стимулирования для земских докторов будет нелишним.

— С другой стороны, чем больше финансовое стимулирование, тем больше будет зависимое и подчиненное положение работников. Так что для того, чтобы привлекать кадры, нужно, чтобы вся сфера здравоохранения развивалась, — рассуждает врач. — Здравоохранение в первую очередь должно обеспечивать и улучшать качество жизни и здоровья населения. К сожалению, я этого не вижу. Я вижу цифровизацию, я вижу множество формальных отчетов, но всё это не мотивирует врачей лучше исполнять свой долг.

Пациенты страдают

Мы решили взглянуть на программу и с точки зрения пациентов. Жительница одного из районов Новосибирской области на условиях анонимности рассказала, что, когда им построили новую четырехэтажную поликлинику, их радости не было предела.

— Мы ждали, что в район наконец-то приедут новые врачи. И вот свершилось чудо: прибыли два гинеколога. Один из них даже был высшей категории! Я слышала, что им платили не менее 120 тысяч, дали служебное жилье, но тем не менее они оба уволились — один за другим. В итоге женщины едут рожать за 300 километров в Новосибирск, в районе осталась только медсестра-акушерка, — пожаловалась она.

По ее словам, причиной увольнения могло стать отсутствие перспектив профессионального роста, невозможность оформить служебное жилье в собственность (а квартиры в районе стоят уже почти как в городе). Кроме того, в больницах банально не хватает сисадминов: компьютеры зависают, а врачам и пациентам остается только сидеть и ждать.

Сейчас, по словам сибирячки, у них не хватает узких специалистов: неврологов, хирургов, отоларингологов и психиатра. И она сомневается, что им поможет с этим программа «Земский доктор».