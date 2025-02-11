«Иди борщи вари». История блондинки, которая работает дальнобойщиком и автомехаником, снимая видео на YouTube

Екатерина рассказала о своем профессиональном пути Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Милого плюшевого осьминожку не ожидаешь увидеть на торпеде многотонной фуры. Но не в том случае, когда за рулем большегруза сидит симпатичная блондинка. 34-летняя Екатерина Миронова отмахивается, когда с удивлением спрашиваешь, как окружающие реагируют на дальнобойщицу и женщину-автомеханика. «Еще лет восемь назад это было удивительно, а сейчас — обычное дело», — рассказала NN.RU героиня.

История Екатерины — по сути, мечта многих увлеченных автомобилистов. Поначалу она водила легковушку, после — пересела в фуру, стала автомехаником и в конечном счете открыла свою станцию техобслуживания. Сейчас руководит коллегами-мужчинами, в ее речи мелькают сложные названия инструментов, каждый из которых обычный человек назвал бы «вот эта штука». Еще наша героиня активно развивает блог, где рассказывает о ремонте транспорта.

Брутальное в Екатерине только дело ее жизни. Она рассказывает о нем с большой любовью и увлеченно, но очень скромно — назвать ее «мужик в юбке» язык не повернется. Хотя от хейтеров в интернете чего только не приходится выслушивать. Как Екатерина, которая в детстве играла на флейте и вышивала крестиком, стала дальнобойщиком и владельцем «мужского» бизнеса — в материале NN.RU.

Нижегородка-дальнобойщица исколесила всю Россию Источник: Городские медиа

Интерес к автомобилям у Екатерины Мироновой появился только в юности. Стереотипной картинки о девочке, которая убирает в ящик Барби и играет только с машинками, не было.

— Я играла в куклы, причем очень долго. Когда ровесницы уже на мальчиков смотрели, у меня еще куклы были. В целом я была разносторонним ребенком. Ходила в кружок вышивания, окончила музыкальную школу. У меня было много домашних животных: разводила декоративных крыс, попугаев, рыбок. Интерес к автомобилям появился уже в более осознанном возрасте, — рассказывает Екатерина.

Екатерина водит фуру уже много лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В 18 лет Екатерина получила водительские права категории В и начала работать в автосервисе, где научилась ремонтировать легковушки. Тогда и поняла, что ей чрезвычайно интересно копаться в машинах и изучать их устройство. Но с этого пути на время пришлось сойти.

Дело в том, что еще лет 10 назад женщин в этой сфере не приветствовали, говорит Екатерина. Устроиться в хорошее место было сложно, многие отказывались брать на такую работу девушку.

В то же время родственники и друзья уверяли Екатерину, что ей стоит заняться «женским» делом. В результате пошла учиться на ветеринара. Какое-то время поработала по специальности, а потом и вовсе отдала три года жизни офисной работе в банке. Но ее всё равно тянуло к машинам. Она сдала на другие права — чтобы водить «Газель». Сейчас у нее также есть категории С и СЕ.

Екатерина Миронова открыла станцию техобслуживания Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Однако даже при наличии профессиональных прав опыта управления грузовиком не было, устроиться никуда не получалось. Тогда Екатерина решила сама купить «Газель» и принялась работать на малотоннажке. Потихоньку набиралась опыта, пересела на более габаритный транспорт, а в итоге и вовсе «оседлала» фуру.

— Конечно, все удивлялись. В основном, кстати, удивлялись не коллеги-дальнобойщики, а рабочие на приемке груза. Для кладовщиков это какой-то нонсенс. Они, видимо, сидят у себя на складе, ничего особо не видят. А вот дальнобойщики ездят по разным странам. И женщины за рулем фуры, например в Европе, — это уже обычное дело, — с улыбкой говорит Екатерина.

Девушка признаётся, что направление для бизнеса сложное, но и она не робкого десятка Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











По словам нашей героини, сегодня с такой работой может справиться любая женщина. Сервисы и инфраструктура на российских трассах стремительно развиваются. Где-то остановиться и, например, принять душ — уже не такая сложная задача. Поэтому женщин в сфере всё больше, их стажируют, спокойно берут на работу; да и сами грузовики становятся более современными, ими легче управлять, считает Екатерина.

В результате она несколько лет управляла фурой на трассах от Москвы до Сибири. Иногда приходилось непрерывно находиться в дороге больше месяца. К счастью, крупных ДТП или каких-то других серьезных проблем в истории девушки нет. Судя по всему, это связано с тем, что Екатерина очень внимательна и аккуратна за рулем. Она придает большое значение безопасности и, например, никогда не подбирает на трассе попутчиков.

— Я всегда к этому относилась негативно. Во-первых, что заставляет человека оказаться на темной трассе, почему он заранее не продумал свой маршрут? Почему я должна рисковать собой и чужим грузом, который везу? Ведь никогда не знаешь, что у человека на уме, — считает водитель.

Как оказалось, водить только фуру для нашей героини — совсем не предел. Она решила пойти дальше и обзавестись собственным автомобильным сервисом. Его Екатерина скромно называет «небольшой станцией технического обслуживания», где сама крутит гайки. Дальние поездки на фуре теперь для нее редкость.

О своей работе Екатерина любит рассказывать в социальных сетях. В блоге она делится советами и лайфхаками. Раньше активно рассказывала о работе дальнобойщика, теперь — о буднях автосервиса. И порой получает хейт.

Нередко в автомастерскую забегают за помощью Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— В основном негатив такой: «Иди борщи вари». Но он только в интернете. На трассе больше взаимовыручки, взаимопомощи, какой-то гендерной дискриминации сейчас я не ощущаю. И довольно часто меня даже узнают в дороге, потому что видели мой YouTube-канал. А на хейт я обычно стараюсь не обращать внимания. В основном подписчики меня поддерживают, любят, уважают, — с гордостью отметила Екатерина.

Со стороны клиентов автосервиса негатива тоже нет. Наоборот, как правило, люди очень благодарны за работу. Так как станция находится прямо на выезде из Нижнего Новгорода, водители грузовиков часто обращаются за помощью. Особенно много клиентов было в этот Новый год.

— Так получилось, что у меня на одном из грузовиков сломалась коробка передач и мы ее ремонтировали весь Новый год. К нам очень много людей заходили, стучались. Кто-то замерзал, кому-то нужна была помощь, у кого-то аккумуляторы сели. Так получилось, что нам даже ремонтом некогда стало заниматься, потому что люди постоянно заходили, — делится Екатерина.

Ей и самой работа дала многое. Говорит, что стала выносливее, решительнее, смелее. И сейчас Екатерине это очень важно в таком непростом бизнесе.

— Конечно, для бизнеса эта сфера достаточно сложная. Во-первых, из-за ставок на перевозку: рынок постоянно меняется, нужно адаптироваться под цены на топливо, налоги и так далее. Бывают и взлеты, и падения. Сейчас даже многие крупные компании не справляются, много лизинговых машин сдано уже.