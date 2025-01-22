«Новички держатся год–два»: МВД хочет принимать сотрудников практически без аттестации и проверок — дефицит кадров достиг 18%

При мобилизации в органы внутренних дел предложили сократить число проверок, в том числе не проводить психологическое тестирование Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











МВД России предложило минимизировать число проверок при оформлении на службу россиян, мобилизованных из запаса ВС РФ. При этом полиция в России сталкивается с острой нехваткой кадров: по данным ведомства, вакантными остаются более 150 тысяч должностей. В чём суть этой инициативы и связана ли она с дефицитов сотрудников — разбирались наши коллеги из NGS.RU.

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МВД России предложило минимизировать число проверок и тестов при оформлении на службу россиян, мобилизованных из запаса ВС РФ. Соответствующий проект указа Владимира Путина опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что это позволит быстро укомплектовать подразделения МВД и повысить эффективность борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности во время мобилизации.

В период службы по мобилизации также предложили не проводить испытания для присвоения квалификационных званий и проверки профессиональной пригодности к работе в условиях применения силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Речь идет в том числе и о психологическом тестировании.

Согласно проекту указа, на службу в ведомство по мобилизации могут быть приняты россияне как на вакантные должности сотрудников, так и на должности «в создаваемых на военное время специальных формированиях министерства».

Примечательно, что при переводе или командировании в другую местность согласие сотрудников не требуется, при переводе на более высокую должность не проводится аттестация. Кроме того, по предложению МВД, мобилизованные сотрудники не обязаны будут декларировать доходы и имущество.

Дефицит в цифрах

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации в прошлом году, сообщил об усугубившемся кадровом дефиците в МВД. В ведомстве на тот момент не хватало более 150 тысяч сотрудников, что критически сказывается на работе правоохранительных органов.

— Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава — 152 тысячи человек. Это в среднем по всем регионам, — цитировали Владимира Колокольцева наши коллеги из MSK1.RU.

В ряде регионов ситуация особенно острая: в Приморском крае недоукомплектованность составляет 20%, в Магаданской области — 24%, в Тульской области — 23%.

— Эти цифры говорят о том, что один сотрудник МВД работает за четверых, — подчеркнул Колокольцев.

Нехватка кадров наблюдается и в отдельных службах ведомства. В патрульно-постовой службе комплектование составляет 75%, в следственных подразделениях — 79%, в уголовном розыске — 80%.

По словам главы МВД, основными причинами кадрового дефицита являются низкий уровень заработной платы и недостаточное социальное обеспечение сотрудников полиции.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь отмечала в своем Telegram-канале, что по состоянию на 1 ноября 2024 года недокомплект личного состава органов внутренних дел в России составил 173,8 тысячи человек — 18,8% от штатной численности.

О дефиците полицейских в прошлом году заявлял и начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков. По его словам, особенно сильна нехватка среди сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, следствия, дознания и участковых. Общий дефицит составил 16,4%.

— Вопрос физического присутствия полицейского на улицах является крайне актуальным. К сожалению, в прошедшем году решения проблемы добиться не удалось. Основной причиной сложившегося положения является неконкурентоспособный уровень заработной платы, — отмечал Кульков.

«Девушки в первый год службы выходят замуж»

По словам одного из сотрудников МВД, в полиции катастрофически не хватает рук — люди редко работают дольше двух лет Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Сотрудник одного из территориальных отделов полиции в Новосибирской области на условиях анонимности подтвердил, что дефицит в структуре МВД действительно очень большой — сотрудников катастрофически не хватает.

— По документам подразделение может быть укомплектовано личным составом на 90–100%, но фактически этих людей не будет. Девушки приходят на службу, на первый-второй год выходят замуж, и больше их никто не видит. С парнями другая ситуация: они поработают год-два и уходят, потому что наша зарплата подойдет девчонке молодой, которую муж содержит, а не парню, которому самому семью кормить надо, — пояснил собеседник NGS.RU.

По словам полицейского, многие сотрудники сразу понимают, что намного больше денег можно получать, будучи юристом. При этом нагрузки и «моральных затрат» будет намного меньше — сотрудники полиции очень много перерабатывают.

— Есть большая нехватка опытных сотрудников: новички приходят каждый год, но они не держатся долго. Сначала им ничего нельзя доверить, потому что они «зеленые», а как появляется опыт — увольняются, — сказал полицейский.

По его мнению, желание властей мобилизовывать «запасников» в МВД связано непосредственно с дефицитом кадров — других причин он не видит. При этом в упрощенной системе набора новых полицейских собеседник NGS.RU не увидел ничего плохого.

— Мне кажется, что эти проверки отсеивали романтиков, а не потенциальных коррупционеров или садистов. Или еще ребят, у которых родственник оступился. По моему личному мнению, из романтика следователя сделать можно. Из кандидата, у которого родня судимая, можно. А вот из идиота ни следователя, ни даже пэпээсника слепить не получится, — заключил сотрудник МВД.

«Лучше так, чем в горячие точки»

Военнообязанные в запасе, с которыми удалось пообщаться NGS.RU, на инициативу МВД отреагировали хорошо. По их словам, между службой в МВД и реальными боевыми действиями они выберут более безопасный вариант.

— Если будет мобилизация и выбор будет стоять между тем, чтобы остаться на гражданке или отправиться в эпицентр боевых действий, логичнее и безопаснее будет выбрать первое, — заметил военнослужащий в запасе Роман.

Такого же мнения придерживается и другой собеседник NGS.RU, пожелавший остаться анонимным.

— Если я правильно понял суть этого документа, зачислять в МВД при мобилизации будут рандомно, а не по желанию. Тем не менее вариант довольно неплохой — лучше так, чем в горячие точки, — считает мужчина.

У адвоката, с которым пообщался NGS.RU, к положениям документа много вопросов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как объяснил адвокат Александр Руф, даже если указ президента выйдет в свет, далеко не факт, что он будет соблюдаться должным образом. Региональные власти, по его словам, могут использовать указ, как посчитают нужным, возможно, допуская грубые нарушения. Отказаться от мобилизации в органы полиции в связи с этим россиянам будет очень непросто.

— Суть этого указа проста: он нужен властям для поддержания порядка в стране, особенно это касается проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и пикетов, — пояснил Александр Руф.

При этом он считает предложение привлекать в органы МВД людей без должной подготовки очень спорным.

— Насколько они компетентны? Такой человек должен назубок знать законы. Мы можем просто столкнуться с тем, что новые сотрудники МВД будут превышать должностные полномочия, зачастую даже не понимая этого. Инициатива очень непродуманная, — высказал мнение Александр Руф.

Кроме того, по мнению адвоката, вступление в ряды МВД в период мобилизации вовсе не означает того, что человек точно не попадет в зону боевых действий. В пример он привел кампанию в Чечне, когда в республику на полгода направляли российских полицейских для поддержания порядка.