«Вылизываю остановки, чуть ли не выгрызая снег зубами»: как молодая женщина наводит чистоту в городе вместе с псом Туманом

Елена признаёт, что работа тяжелая, однако уходить пока не собирается Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











34-летняя жительница Барнаула Елена Маслюкова — дорожный рабочий. Шесть дней в неделю с раннего утра она выходит на улицы города, чтобы сделать их чище и безопаснее. Уже несколько лет компанию Елене составляет ее пес Туман, которого она ласково называет сыном. Наши коллеги из NGS22.RU поговорили с Еленой о ее работе, в которой, несмотря на сложности, всегда есть место радости.

«Лопата не выдержала и сломалась»

— Он, вообще, у меня добрый, такой большой хороший мальчик, — рассказывает Елена и ласково треплет пса по голове.

Погода совсем не радует теплом, собаку немного трясет, и она часто перебирает лапами, которые мерзнут на снегу. Однако пес, как и в другие дни, на своем посту — около хозяйки.

— Раньше пыталась не брать его с собой, дома закрывать. Пришла, а Туман обгрыз все двери, скребся в окно. Пришлось выпустить, потому что разнес бы, наверно, всё. С тех пор он всегда со мной, — рассказывает Елена.

Пес обожает внимание и охотно позволяет себя гладить детям Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Елена трудится дорожным рабочим в «Автодорстрое» уже четвертый год. Сначала это была просто подработка, а потом она решила остаться там.

Работы хватает в любое время года. В обязанности Елены входит очистка дорожных карманов, пешеходников и автобусных остановок от снега и льда зимой и от мусора и грязи летом. Помимо этого, в теплое время года сотрудников отвозят на мусорные полигоны.

— Конечно, сложнее всего зимой, потому что снег и морозы, а между остановками бывают большие расстояния. Иногда идешь, и ветер со всех сторон обдувает. Опять же, грейдера засыпают тротуары и дороги. Допустим, вчера подтаяло, они прошли, собрали, а сегодня это всё замерзло намертво. И вот стараешься потихоньку-помаленьку пробить эти бугры, чтобы люди могли подходить к автобусу. Вчера так мучилась, что лопата не выдержала и сломалась, — поделилась она.

В любую погоду пес сопровождает Елену и поддерживает в нелегком труде Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Помимо инвентаря, обеспечивают дорожных работников и униформой — как летней, так и зимней. Вещи, по словам Елены, изнашиваются быстро, приходится относить их в ателье.

Иногда приходится работать и в свой законный выходной — воскресенье, ведь снегопад может обрушиться на город и в самом конце недели.

Всего во владениях Елены девять остановок. Работы так много, что иногда приходится жертвовать обедом.

— Время теряется, пока доберешься до дома, пока переоденешься, поешь, пока придешь обратно. Мне муж говорит: «Ну ты пройди, допустим, одну сторону, зайди домой, погрейся, а потом иди в другую сторону». А я так не могу, мне нужно всё сразу убрать, — говорит Елена.

Прохожие не скупятся на вкусняшки для Тумана Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Кстати, по словам Елены, супруг-дальнобойщик, когда отдыхает от рейсов, помогает ей и на машине возит от одной остановки до другой.

И даже в самые холодные дни на работу с Еленой ходит Туман.

— Я выхожу, допустим, на погоду посмотреть, он уже всё, наготове. И бегает за мной до конца рабочего дня. Когда мороз и я вижу, что ему холодно, я его обратно домой отправляю, а он спрячется за остановкой, чтобы я его не гнала, а потом всё равно бежит следом, — рассказывает Елена.

Сейчас Туман уже стал местной знаменитостью. По словам Елены, дети подходят к нему, называют по имени, гладят. При этом она недоумевает, откуда они его знают. Четвероногому другу часто перепадают гостинцы от прохожих. И действительно, во время нашего разговора мужчина и женщина принесли Туману сырые куриные бедрышки.

Туман живет у Елены уже восемь лет Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Когда мы около магазина, люди специально заходят и ему что-то берут: кто-то влажный корм, кто-то мясо. Вот сейчас курицу эту вывалили на снег, а могли бы хоть в чашке поставить. Я бы домой принесла и накормила его. А то сейчас придется ждать, пока он всё доест, — говорит Елена.

Вообще, взаимоотношения с прохожими у сотрудницы «Автодорстроя» складываются по-разному. Многие знают ее в лицо. Пожилые люди благодарят за работу, а вот молодежь, наоборот, доставляет немало хлопот.

— Им пофиг, что ты убираешься. Постоянно идет борьба с семечками. Как ни придешь, всё заплевано. Ну мусорка же стоит. Вот дать бы им метлу в руки, чтобы почувствовали, что это такое, — негодует наша собеседница.

Однако в то же время, как уточняет Елена, с подрастающим поколением не всё потеряно. Есть и дети, которые здороваются и желают хорошего дня.

«Пришла домой со слезами на глазах»

Елена получает около 30 тысяч рублей. Плюс есть надбавки за работу в выходные и премиальные. При этом участок, который она приводит в порядок, находится недалеко от дома, поэтому дорожный рабочий не жалуется.

Тяжелый физический труд отражается на здоровье Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Я вышла, 10 минут — и уже на работе. Плюс здесь коллектив хороший. Есть у нас мужчина, он грузчик, такой приколист, постоянно, когда едет мимо, пальцем грозит. Я у него спрашивала, зачем он это делает. А он отвечает: «А чтобы лучше убирала». А я ведь и так стараюсь, вылизываю остановки, чуть ли не выгрызая снег зубами, — рассказывает она.

А между тем тяжелый физический труд уже дает о себе знать. Начало щелкать в плече, поэтому Елена записалась к врачу. До этого уже был ушиб мягких тканей после того, как подолбила лед. Тогда посоветовали плечо сильно не нагружать, но с такой работой, говорит Елена, это сложно.

— Вчера пришла домой со слезами на глазах, потому что до такой степени растянула мышцы, что даже выпрямиться не могла, спина отваливалась. Ну тоже — потягай этот песок, мы же тротуары им посыпаем, — жалуется Елена.

Но есть, как рассказывает она, на этой работе и другие риски: например, бродячие собаки, а также автомобили, которые один за другим проносятся по узкой, но чрезмерно оживленной улице.

От уличных собак Елену защищает Туман Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











— Уличных собак я не боюсь, меня Туман защищает. Сам он боится только петард и салютов, — рассказывает наша героиня.

Елена признаётся, что бывают моменты, когда хочется бросить этот тяжелый труд и уйти, но она отгоняет такие мысли.

— Случаются дни, когда наметает целые кучи снега, и ты приползаешь домой без задних ног. В такие моменты думаю, вот будет лето и отпуск, начну искать себе что-то другое. Но тут же приходит другая мысль: куда же я денусь? Это ведь моя любимая работа, — говорит она.

Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU











Расслабляться после тяжелых рабочих дней Елене помогают ее питомцы. Помимо Тумана, в доме живут четырехлетний спаниель и девятилетний кот. Все хвостатые дружат между собой, но иногда младший пес вместе с котом начинают гонять доброго Тумана. Он, кажется, уже ко всему привык.