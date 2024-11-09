НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

5 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Правительственный квартал
Почему в регионе убывают люди
Задержали полковника полиции
Увеличили выплату бойцам СВО
Задержали рейс в Ярославль
Продают гостиницу за 813 млн
Судьба бывшего завода
Крамской и Репин завели соцсети
Сотовая вышка рядом с домами
Что светилось в Ярославле
Работа «Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда — учитесь с ними договариваться

«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда — учитесь с ними договариваться

Рожденные в мире интернета и смартфонов пришли в офисы

333
3 комментария

Зумеры — самые молодые сотрудники в офисах

Рынок труда меняется не только из-за экономических или политических ситуаций, но и потому что приходит новое поколение. Вчерашние школьники и студенты — уже в офисах и меняют пространство вокруг. О зумерах создают мемы: они часто увольняются, выгорают и не хотят работать. NGS.RU поговорил с HR-специалистами, чтобы узнать, чем выделяются молодые сотрудники, как они меняют рынок и что делать старшему поколению.

Ранимые и восприимчивые

Зумеры родились после 2000 года

Зумеры, или поколение Z — это те, кто родились после 2000 года. По словам Анастасии Ларионовой, руководителя отдела по подбору персонала кадрового агентства, это поколение активно выходит на рынок труда, и оно сильно отличается от сотрудников других возрастов.

Поколение Х — люди, родившиеся примерно с 1965 по 1980 год. Поколение Y («игрек»), или миллениалы, или поколение «некст» — те, кто увидел свет с начала 80-х до середины 90-х годов.

— Например, поколение Х, выросшее в условиях тяжелых перемен и разногласий, характеризуется высокой адаптивностью и самостоятельностью, им важен доход и благополучие семьи. Поколение Y больше нацелено на саморазвитие и получение материальных благ, — объясняет разницу Анастасия Ларионова.

Эксперт отмечает, что зумеры в этом плане более позитивные и амбициозные, для них важна новизна во всём: в задачах, эмоциях и целях. При этом они ранимые и восприимчивые. Новое поколение практически не привязано к материальному миру, у них нешаблонное мышление, и нет надуманных ограничений. Зумеры отличаются еще и тем, что могут с высокой скоростью переключаться между задачами и даже сферами деятельности.

Базой для таких способностей стали различные факторы. Это и социально-экономическое развитие страны, и глобальные мировые изменения, и развитие науки, особенно технологий.

Зумеры ценят комфорт в работе

— Не менее важной причиной является подход к воспитанию и отношению к детям в разрезе поколений. Родители поколения Х — это люди, рожденные в послевоенное время, когда нужно было усердно работать. Было ли у них достаточно времени, чтобы заниматься детьми, думать об их образовании, желаниях? «Иксов» учили работать на благо Родины, поступаясь порой собственными интересами, — рассуждает Анастасия Ларионова.

В перестройку всё поменялось, и поколение Х родили своих детей и постарались дать им самое лучшее. И появились немного избалованные миллениалы.

Зумеры же начали рождаться в эпоху детоцентризма. Но не только воспитание повлияло на новое поколение. Это первое поколение, которое выросло в эпоху переизбытка смартфонов, интернета и соцсетей.

— Не имея «дворового детства», в ходе которого учились бы командной работе и разрешению конфликтов, они более сконцентрированы на себе. Они росли в условиях значимости своей личности, поэтому ценят себя, свой труд, свой талант и личное время больше, чем представители предыдущих поколений. Они способны много и эффективно работать, но главное — создать им условия, — объясняет Анастасия Ларионова.

Еще одну особенность времени, в котором росли зумеры, отмечает рекрутер из другого кадрового агентства. Анастасия Харламова считает, что молодое поколение росло в условиях малой конкуренции. Это период демографического спада, а значит, и конкурировать зумеры с детства не привыкли. И такими пришли на рынок труда.

«Их учили, что всегда есть выбор»

Про зумеров ходит миф, что они часто увольняются

Рынок труда в целом быстро меняется. На него многое влияет: дефицит сотрудников, новые технологии, развитие ИИ. И компаниям приходится быть гибкими, чтобы сохранять штат и искать работников. По оценкам Анастасии Ларионовой, рынок труда придет в более стабильное состояние через 5–10 лет, а пока все условия диктуют «соискатели». Зумеры будут целевым кадровым потенциалом на ближайшие 15–30 лет.

— Зумеры стали выходить на рынок в условиях кадрового голода, в иное время их поведение могло бы быть другим, но не кардинально. Возможно, не так часто меняли бы работу, были бы терпимее в отношении некоторых условий труда, но всё же их личностные особенности начали формироваться в период глобализации. Если нас учили, что всегда есть выход, их учили, что всегда есть выбор. И они выбрали делать только то, что им нравится, — считает Анастасия Ларионова.

В офис активно приходят 20-летние зумеры

И это тоже сделало их особенными. По мнению Анастасии Харламовой, зумеры намного требовательнее к работодателю.

— Они легко ориентируются в информационном пространстве, поэтому могут на постоянной основе мониторить где, что и у кого больше, выгоднее и приятнее. Главная ценность для них — уважение к своей личности. Они могут закрыть глаза на зарплату ниже, но точно не останутся там, где их унижают и оскорбляют — в таком случае даже высокая зарплата их не удержит, — считает эксперт.

При этом зумеры не боятся увольняться. Из-за доступа в интернет они всегда видят возможности, знают, где и что могут им предложить, в каком количестве востребованы специалисты.

К сегодняшнему дню шутка о том, что зумеры постоянно увольняются, стала мемом. Анастасия Ларионова признается, что часто сталкивается с тем, когда соискатели, которым по 21–22 года, уже сменили по 8–12 мест работы. И в среднем трудились по 4 месяца.

Анастасия Ларионова считает, что это некий вариант нормы. Особенно когда человек совмещает «поиск себя» в профессии, учебу и свободную жизнь. Это характерно не только для зумеров, но и для молодых специалистов разных поколений.

— Хотя стоит отметить, что современное поколение может встать и уйти одним днем. Так происходит по разным причинам: потерял интерес, дали скрипучее кресло, не ценят, нашел зарплату на 10 тысяч больше и прочее. Для зумеров нетипично прийти к начальнику, спросить, что он может сделать, чтобы увеличить уровень дохода в компании (как для «игреков»), он просто не понимает, зачем так делать, если есть выбор, — отмечает Анастасия Ларионова.

Другая особенность современного рынка труда, которая повлияла на зумеров, — удаленка или возможность частичной занятости. Анастасия Харламова повторяет, что зумеры любят гибкость и ценят такую возможность.

— Мы видим повсеместно обилие рекламы образовательных курсов с ограниченной областью знаний и узким профилем деятельности. В этом есть проблема квалифицированных кадров, так как много специалистов, которые выполняют очень маленькую часть глобального процесса, но у них нет системного, комплексного представления о той отрасли, в которой они трудятся, — раскрывает проблему рекрутер.

Алла Литвинова, у которой свое агентство по поиску сотрудников, считает, что зумерам нужно создавать определенные условия на работе, и тогда они не будут часто увольняться.

— У меня в профессии рекрутера полтора года работают зумеры. Они совершают звонки кандидатам, то есть у них достаточно монотонная работа. По факту, они могли бы уволиться уже через месяц. Но им нужно периодически где-то давать свободу: в графике, высказывании мыслей, дресс-коде, — отмечает Алла Литвинова.

Она считает, что зумеры хотят, чтобы на работе им было «прикольно». Им не нужны просто стул, стол и выданные задачи. Зумеры — за корпоративную культуру, за то, чтобы с первого дня был наставник, который обо всём расскажет. Эксперт отмечает, что этому поколению не нужны большие инструкции: они хотят, чтобы всё было немного похоже на игру.

— Зумерам важно, чтобы их не сильно контролировали на работе. Они от этого устали. Любят свободный график, удаленку либо гибрид, чтобы была возможность приходить не к 9, а к 10. Но, на самом деле, если выстроить для них подходящие условия, они будут очень продуктивны и производительны, — добавляет Алла Литвинова.

«Нежелание поколений прийти к чему-то общему»

Зумерам нужно место для отдыха

Зумеры редко выкладывают резюме, считает Алла Литвинова. Они часто ищут работу через соцсети. При этом привыкли смотреть отзывы на компанию на разных сайтах. Также обращают внимание на соцсети и сайты организаций. Если их нет или они устаревшие, то для зумеров это тревожный звонок.

— Их привлекает, когда есть бесплатные бутерброды или ланчи, после работы — походы в боулинг, в квест. Им нужны комнаты отдыха и массажные кресла, — делится секретами Алла Литвинова.

Анастасия Ларионова добавляет, что при поиске работы зумеры обращают внимание на несколько пунктов. В список попали и уважение личных границ, и нематериальная мотивация, и гибкий график.

Все эксперты сошлись во мнении, что зумеры поменяют рынок труда надолго.

— Зумеры не станут подстраиваться под работодателя, тем более когда нет дефицита вакансий. Они просто начнут искать ту работу, которая им больше понравится. И пойдут туда, где работодатель под них подстроится. Вот и всё. А работодатели нередко подстраиваются под зумеров — это такая стратегия для того, чтобы заполучить себе в команду побольше людей, — уверяет Анастасия Ларионова.

А вот Анастасия Харламова отмечает, что сейчас компании склонны делать выбор в пользу «взрослых» работников. Пять лет назад они редко так поступали.

— Всё же опыт и навыки, соперничая с молодым энтузиазмом и завышенными требованиями зумеров, выигрывают. Пока что наблюдается нежелание поколений прийти к чему-то общему, они друг друга не принимают, — считает Анастасия Харламова.

Про зумеров шутят, что они любят увольняться

Алла Литвинова тоже замечает, что на рынке есть конфликт поколений. Но, по ее мнению, нужно быть умным работодателем и грамотным стратегом, а еще быть готовым к переменам.

— Те компании, которые говорят «Мы всегда так делали», обречены на провал. Важно адаптироваться к изменениям. Зумеры не просто наступают на пятки, они уже в максимально рабочем, активном возрасте. Приходят на работу, и нужно под них подстраиваться. Я знаю компании, которые так и делают, они очень успешные, у них хорошая выручка, — отмечает Алла Литвинова.

Алла Литвинова отмечает, что, когда зумеры вырастут, в компаниях будут уже другие правила. Станут нормой корпоративный психолог, интересные мероприятия на работе и комфортные условия труда.

Но Анастасия Литвинова отмечает, что большая часть зумеров — только в моменте формирования личности. Их система ценностей может со временем меняться.

ПО ТЕМЕ
Работа Офис Поколения Иксы Зумеры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Самозначимости у них выше крыши, а знаний и умений без гаджета в руках "0"!
Гость
2 часа
Для поколения Z- Таврический даже разработал эмблему Z и план в придачу чтобы им было чем заняться, а то некоторые что живут что не живут 🤬 а так хоть во имя многополярного Мира
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление