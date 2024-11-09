«Они выбрали делать только то, что им нравится»: зумеры захватывают рынок труда — учитесь с ними договариваться

Зумеры — самые молодые сотрудники в офисах Источник: Елизавета Шаталова / Городские порталы











Рынок труда меняется не только из-за экономических или политических ситуаций, но и потому что приходит новое поколение. Вчерашние школьники и студенты — уже в офисах и меняют пространство вокруг. О зумерах создают мемы: они часто увольняются, выгорают и не хотят работать. NGS.RU поговорил с HR-специалистами, чтобы узнать, чем выделяются молодые сотрудники, как они меняют рынок и что делать старшему поколению.

Ранимые и восприимчивые

Зумеры родились после 2000 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зумеры, или поколение Z — это те, кто родились после 2000 года. По словам Анастасии Ларионовой, руководителя отдела по подбору персонала кадрового агентства, это поколение активно выходит на рынок труда, и оно сильно отличается от сотрудников других возрастов.

Поколение Х — люди, родившиеся примерно с 1965 по 1980 год. Поколение Y («игрек»), или миллениалы, или поколение «некст» — те, кто увидел свет с начала 80-х до середины 90-х годов.

— Например, поколение Х, выросшее в условиях тяжелых перемен и разногласий, характеризуется высокой адаптивностью и самостоятельностью, им важен доход и благополучие семьи. Поколение Y больше нацелено на саморазвитие и получение материальных благ, — объясняет разницу Анастасия Ларионова.

Эксперт отмечает, что зумеры в этом плане более позитивные и амбициозные, для них важна новизна во всём: в задачах, эмоциях и целях. При этом они ранимые и восприимчивые. Новое поколение практически не привязано к материальному миру, у них нешаблонное мышление, и нет надуманных ограничений. Зумеры отличаются еще и тем, что могут с высокой скоростью переключаться между задачами и даже сферами деятельности.

Базой для таких способностей стали различные факторы. Это и социально-экономическое развитие страны, и глобальные мировые изменения, и развитие науки, особенно технологий.

Зумеры ценят комфорт в работе Источник: tata_svistulka / TikTok

— Не менее важной причиной является подход к воспитанию и отношению к детям в разрезе поколений. Родители поколения Х — это люди, рожденные в послевоенное время, когда нужно было усердно работать. Было ли у них достаточно времени, чтобы заниматься детьми, думать об их образовании, желаниях? «Иксов» учили работать на благо Родины, поступаясь порой собственными интересами, — рассуждает Анастасия Ларионова.

В перестройку всё поменялось, и поколение Х родили своих детей и постарались дать им самое лучшее. И появились немного избалованные миллениалы.

Зумеры же начали рождаться в эпоху детоцентризма. Но не только воспитание повлияло на новое поколение. Это первое поколение, которое выросло в эпоху переизбытка смартфонов, интернета и соцсетей.

— Не имея «дворового детства», в ходе которого учились бы командной работе и разрешению конфликтов, они более сконцентрированы на себе. Они росли в условиях значимости своей личности, поэтому ценят себя, свой труд, свой талант и личное время больше, чем представители предыдущих поколений. Они способны много и эффективно работать, но главное — создать им условия, — объясняет Анастасия Ларионова.

Еще одну особенность времени, в котором росли зумеры, отмечает рекрутер из другого кадрового агентства. Анастасия Харламова считает, что молодое поколение росло в условиях малой конкуренции. Это период демографического спада, а значит, и конкурировать зумеры с детства не привыкли. И такими пришли на рынок труда.

«Их учили, что всегда есть выбор»

Про зумеров ходит миф, что они часто увольняются Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Рынок труда в целом быстро меняется. На него многое влияет: дефицит сотрудников, новые технологии, развитие ИИ. И компаниям приходится быть гибкими, чтобы сохранять штат и искать работников. По оценкам Анастасии Ларионовой, рынок труда придет в более стабильное состояние через 5–10 лет, а пока все условия диктуют «соискатели». Зумеры будут целевым кадровым потенциалом на ближайшие 15–30 лет.

— Зумеры стали выходить на рынок в условиях кадрового голода, в иное время их поведение могло бы быть другим, но не кардинально. Возможно, не так часто меняли бы работу, были бы терпимее в отношении некоторых условий труда, но всё же их личностные особенности начали формироваться в период глобализации. Если нас учили, что всегда есть выход, их учили, что всегда есть выбор. И они выбрали делать только то, что им нравится, — считает Анастасия Ларионова.

В офис активно приходят 20-летние зумеры Источник: voskav / TikTok

И это тоже сделало их особенными. По мнению Анастасии Харламовой, зумеры намного требовательнее к работодателю.

— Они легко ориентируются в информационном пространстве, поэтому могут на постоянной основе мониторить где, что и у кого больше, выгоднее и приятнее. Главная ценность для них — уважение к своей личности. Они могут закрыть глаза на зарплату ниже, но точно не останутся там, где их унижают и оскорбляют — в таком случае даже высокая зарплата их не удержит, — считает эксперт.

При этом зумеры не боятся увольняться. Из-за доступа в интернет они всегда видят возможности, знают, где и что могут им предложить, в каком количестве востребованы специалисты.

К сегодняшнему дню шутка о том, что зумеры постоянно увольняются, стала мемом. Анастасия Ларионова признается, что часто сталкивается с тем, когда соискатели, которым по 21–22 года, уже сменили по 8–12 мест работы. И в среднем трудились по 4 месяца.

Анастасия Ларионова считает, что это некий вариант нормы. Особенно когда человек совмещает «поиск себя» в профессии, учебу и свободную жизнь. Это характерно не только для зумеров, но и для молодых специалистов разных поколений.

— Хотя стоит отметить, что современное поколение может встать и уйти одним днем. Так происходит по разным причинам: потерял интерес, дали скрипучее кресло, не ценят, нашел зарплату на 10 тысяч больше и прочее. Для зумеров нетипично прийти к начальнику, спросить, что он может сделать, чтобы увеличить уровень дохода в компании (как для «игреков»), он просто не понимает, зачем так делать, если есть выбор, — отмечает Анастасия Ларионова.

Другая особенность современного рынка труда, которая повлияла на зумеров, — удаленка или возможность частичной занятости. Анастасия Харламова повторяет, что зумеры любят гибкость и ценят такую возможность.

— Мы видим повсеместно обилие рекламы образовательных курсов с ограниченной областью знаний и узким профилем деятельности. В этом есть проблема квалифицированных кадров, так как много специалистов, которые выполняют очень маленькую часть глобального процесса, но у них нет системного, комплексного представления о той отрасли, в которой они трудятся, — раскрывает проблему рекрутер.

Алла Литвинова, у которой свое агентство по поиску сотрудников, считает, что зумерам нужно создавать определенные условия на работе, и тогда они не будут часто увольняться.

— У меня в профессии рекрутера полтора года работают зумеры. Они совершают звонки кандидатам, то есть у них достаточно монотонная работа. По факту, они могли бы уволиться уже через месяц. Но им нужно периодически где-то давать свободу: в графике, высказывании мыслей, дресс-коде, — отмечает Алла Литвинова.

Она считает, что зумеры хотят, чтобы на работе им было «прикольно». Им не нужны просто стул, стол и выданные задачи. Зумеры — за корпоративную культуру, за то, чтобы с первого дня был наставник, который обо всём расскажет. Эксперт отмечает, что этому поколению не нужны большие инструкции: они хотят, чтобы всё было немного похоже на игру.

— Зумерам важно, чтобы их не сильно контролировали на работе. Они от этого устали. Любят свободный график, удаленку либо гибрид, чтобы была возможность приходить не к 9, а к 10. Но, на самом деле, если выстроить для них подходящие условия, они будут очень продуктивны и производительны, — добавляет Алла Литвинова.

«Нежелание поколений прийти к чему-то общему»

Зумерам нужно место для отдыха Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Зумеры редко выкладывают резюме, считает Алла Литвинова. Они часто ищут работу через соцсети. При этом привыкли смотреть отзывы на компанию на разных сайтах. Также обращают внимание на соцсети и сайты организаций. Если их нет или они устаревшие, то для зумеров это тревожный звонок.

— Их привлекает, когда есть бесплатные бутерброды или ланчи, после работы — походы в боулинг, в квест. Им нужны комнаты отдыха и массажные кресла, — делится секретами Алла Литвинова.

Анастасия Ларионова добавляет, что при поиске работы зумеры обращают внимание на несколько пунктов. В список попали и уважение личных границ, и нематериальная мотивация, и гибкий график.

Все эксперты сошлись во мнении, что зумеры поменяют рынок труда надолго.

— Зумеры не станут подстраиваться под работодателя, тем более когда нет дефицита вакансий. Они просто начнут искать ту работу, которая им больше понравится. И пойдут туда, где работодатель под них подстроится. Вот и всё. А работодатели нередко подстраиваются под зумеров — это такая стратегия для того, чтобы заполучить себе в команду побольше людей, — уверяет Анастасия Ларионова.

А вот Анастасия Харламова отмечает, что сейчас компании склонны делать выбор в пользу «взрослых» работников. Пять лет назад они редко так поступали.

— Всё же опыт и навыки, соперничая с молодым энтузиазмом и завышенными требованиями зумеров, выигрывают. Пока что наблюдается нежелание поколений прийти к чему-то общему, они друг друга не принимают, — считает Анастасия Харламова.

Про зумеров шутят, что они любят увольняться Источник: ida_tech / TikTok

Алла Литвинова тоже замечает, что на рынке есть конфликт поколений. Но, по ее мнению, нужно быть умным работодателем и грамотным стратегом, а еще быть готовым к переменам.

— Те компании, которые говорят «Мы всегда так делали», обречены на провал. Важно адаптироваться к изменениям. Зумеры не просто наступают на пятки, они уже в максимально рабочем, активном возрасте. Приходят на работу, и нужно под них подстраиваться. Я знаю компании, которые так и делают, они очень успешные, у них хорошая выручка, — отмечает Алла Литвинова.

Алла Литвинова отмечает, что, когда зумеры вырастут, в компаниях будут уже другие правила. Станут нормой корпоративный психолог, интересные мероприятия на работе и комфортные условия труда.