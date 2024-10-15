«Нет разницы, кто работает: мужчина или женщина». Сварщица — о «неженской профессии» и переезде в США

Елизавета занимается сваркой уже 10 лет Источник: Елизавета Кудрина











История Елизаветы Кудриной из Москвы могла бы стать основой для фильма о пути к успеху. Яркая, эффектная блондинка с голубыми глазами решает зарабатывать на жизнь сваркой. Постепенно становится профи в своем деле и начинает вести блог. А заканчивается всё тем, что Елизавета переезжает в Америку и открывает свой сварочный бизнес.

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Елизаветой Кудриной о том, каково это — быть женщиной-сварщиком, и о том, как из простой работницы она стала успешной бизнесвумен с несколькими бизнесами в США.

«Все надо мной смеялись»

С детства самой сильной страстью Елизаветы были автомобили. Отец возил маленькую Лизу на ралли и даже отправил дочь заниматься картингом. Поэтому профессию девушка искала, опираясь на свои интересы. Так ей пришла идея попробовать себя в сварке:

— Мне просто подвернулось предложение от одной из очень простых школ отучиться на сварщика. И я подумала: в принципе, какая разница? Это же машина, там сварка тоже пригодится, — рассказывает Елизавета.

За три месяца она прошла обучение и стала искать работу. Но никто долго не хотел брать «зеленую» девочку без опыта:

— Я еще молодая девчонка совсем была — 23 года. Только получила свои корочки. В итоге с горем пополам нашла работу в компании, которая занимается изготовлением дверей, — вспоминала Елизавета.

Источник: Елизавета Кудрина











В своем окружении девушка не нашла поддержки. Знакомые осуждали Елизавету за «странный для женщины» выбор профессии:

— Мои родители, мой бывший парень, мои друзья — все надо мной смеялись. Говорили: да кто тебя наймет, ты же девочка, только зря время тратишь. Но я никого никогда не слушала, поэтому мне было всё равно на то, что мне говорят.

«Клиенту говорили, что работу выполнил какой-нибудь Ваня»

Проработав полгода, Елизавета стала совершенствоваться в аргонодуговой сварке. Этим видом металлообработки девушка занимается и по сей день. Приобретя опыт, юная сварщица стала искать место, где она могла бы работать с автомобилями. Это было еще тяжелее: далеко не каждый мужчина доверит девушке свою машину. Но Елизавета не сдавалась:

— Я нашла мастерскую, которая занимается тюнингом. И очень долго я долбила владельца этой компании. Я его просто заколебала: писала, звонила, уговаривала хотя бы просто встретиться, чтобы провести собеседование. И вот меня с очень большим трудом наняли. Я могу понять мужчин, которые тогда мне не доверяли: девочка молоденькая — кто ее знает! Она сегодня хочет варить, а завтра варить не захочет. А людям работа нужна, — говорит Елизавета.

Несмотря на ярлык неженской профессии, от коллег Елизавета не чувствовала пренебрежения:

— Не было какой-то разницы, кто работает: мужчина или женщина. Единственное: всё время, которое я работаю — вот уже 10 лет, мне помогают с чем-то тяжелым. Если я не могу физически что-то снять, разобрать или собрать, за меня это делают мужчины. Потому что я маленькая, у меня рост — 163 сантиметра. Мужчины понимают это и помогают там, где я физически справиться не могу.

Девушка уверена: чтобы таскать тяжести, много ума не надо, а вот сделать качественный шов может далеко не каждый сварщик. Но убедить некоторых клиентов в этом было сложно:

— Многие клиенты относились ко мне хорошо, даже просили, чтобы именно я делала им выхлоп. Но были и такие, которые относились скептически. Раза два случалось даже такое: я делаю свою работу, а ко мне подходит начальник, просит отойти и сделать вид, что я занимаюсь другой машиной. Клиенту говорили, что работу выполнил какой-нибудь Ваня, хотя на самом деле это была я, — вспоминает сварщица.

Источник: Елизавета Кудрина











«Стали писать, звонить со словами: „Ой, ты такая молодец"»

Еще в России девушка начала вести ютьюб-канал. В видео она рассказывала про работу, технику и сварочное оборудование. Неожиданно блог начал расти. Сейчас на «Ютьюбе» у Елизаветы более 60 000 подписчиков:

— Мне просто было интересно делиться опытом. Потом мне стали писать разные компании, которые предлагали делать обзор их оборудования. Я поняла, что мой контент помогает людям как-то продвинуться в деле сварки, начать хорошо зарабатывать.

Елизавета много раз думала о том, чтобы переехать по работе за границу. Но страх оказаться одной в чужой стране всегда останавливал ее. Но одному человеку все-таки удалось уговорить Елизавету:

— Меня через интернет нашел один мужчина, который звал меня переехать в США и работать на него. В итоге мы познакомились лично. Оказалось, что он тоже сварщик. И вдруг у нас началась любовь. Так как я узнала его поближе, то мне было уже не так страшно. Я переехала к нему уже как к парню и первое время работала на него. Сейчас я замужем за этим человеком.

Так Елизавета Кудрина стала Елизаветой Уотсон. У нее два бизнеса в США — системы охлаждения и тюнинг. Также она занимается творчеством — варит розы из титана:

— Однажды я решила сделать маме розочку на 8 Марта. И мне так это понравилось, что занятие переросло в бизнес. Я начинала делать розы лет 7 назад, они тогда стоили 50 долларов, наверное. Сейчас стоимость выросла уже почти до 500 долларов.

Источник: Елизавета Кудрина











Успех Елизаветы ошеломил ее знакомых. Многие даже звонили и писали, чтобы возобновить общение:

— Конечно, особенно когда я переехала в США по профессии, мне стали писать, звонить со словами: «Ой, ты такая молодец». Да, конечно, я молодец, а где вы раньше были? Так всегда: сначала смеются, а потом, когда ты добиваешься определенного уровня, начинается: «Ой, а я ее знаю». Это нормальная, стандартная ситуация.

По словам Елизаветы, зарплаты сварщиков в США выше, чем в России, но и жить там значительно дороже, поэтому принципиальной разницы в заработке нет. Всё зависит от опыта и квалификации. Тем, кто хочет переехать в Америку, чтобы зарабатывать на сварке, она советует подучить английский: без него в хорошую компанию не возьмут.

Елизавета уверена, что женщина-сварщик ничем не хуже мужчины. Просто мужчинам проще даются одни задачи, а женщинам — другие: