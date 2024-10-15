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Работа инфографика «Ниже, чем доход москвичей»: эксперты рассказали, сколько ярославцы зарабатывают в разных сферах

«Ниже, чем доход москвичей»: эксперты рассказали, сколько ярославцы зарабатывают в разных сферах

И сравнили, сколько за аналогичные услуги платят жителям столицы

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Сколько можно заработать в Ярославле в разных сферах

Аналитики сервиса hh.ru сравнили зарплаты жителей Ярославской области и Москвы. За основу взяли несколько профессиональных сфер и привели данные о предложениях работодателей.

По данным экспертов, средняя зарплата россиянина достигла 70 тысяч рублей. Это показатель вырос на 17% с 2023 года.

— При этом средний доход жителей ярославской области вырос за год на 18% до 55 тысяч рублей. Однако по сравнению с общероссийским трендом житель Ярославской области зарабатывает меньше на 21%, чем среднестатистический россиянин, — рассказали специалисты.

Ожидаемо, в срезе доходы ярославцев значительно ниже, чем зарплата жителей столицы.

— Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тысячи рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 39 тысяч рублей больше, чем жители Ярославской области, — подвели итоги аналитики hh.ru.

Разница в зарплатах ярославцев и москвичей

Самый большой разрыв в зарплатах зафиксировали в доходах топ-менеджеров. В Москве управленец может получать в среднем 200 тысяч рублей. В Ярославской области — около 103 тысяч. То есть разница составляет больше 96 тысяч рублей.

— Также существенная разница наблюдается в IT-сфере: в Москве доход IT-специалиста достиг 129 тысяч, в Ярославской области — 59 тысяч, — рассказали эксперты.

В сфере стратегии, инвестиций и консалтинга разница тоже ощутимая — ярославцы получают около 82 тысяч рублей, в то время как за аналогичную работу в Москве платят порядка 150 тысяч.

А вот в сфере транспорта и логистики разрыв относительно небольшой. В Москве можно заработать 109 тысяч рублей, в то время как в Ярославской области — 89 тысяч.

А какая у вас зарплата?

Больше 80 тысяч рублей, не жалуюсь
Получаю около 40–50 тысяч рублей. На жизнь хватает
Получаю 30–35 тысяч, хотелось бы больше
Не смешите, иногда и 25-то не выходит
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