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В Дзержинском районе Ярославля на остановке «семёрка» влетела в автобус

От удара смяло легковой автомобиль. Видео с места ДТП

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ДТП произошло на остановке

ДТП произошло на остановке

В Ярославле «семёрка» влетела в автобус

Вечером 14 октября на Ленинградском проспекте возле остановки в пятнадцатом микрорайоне произошло ДТП. В автобус, который стоял на остановке, влетела «семёрка».

Удар оказался сильным — капот «семёрки» смяло в гармошку.

Видео: Жесть Ярославль / Vk.com

— Все живы, — написала очевидец аварии Татьяна Шнайдер в группе «Жесть Ярославль».

Водителя и пассажирку легковой машины увезли на скорой.

— Если бы автобус на посадку не встал, то «семёрка» бы в остановке была, — рассказала Татьяна.

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ДТП
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