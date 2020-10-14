В Дзержинском районе Ярославля на остановке «семёрка» влетела в автобус

В Ярославле «семёрка» влетела в автобус
Вечером 14 октября на Ленинградском проспекте возле остановки в пятнадцатом микрорайоне произошло ДТП. В автобус, который стоял на остановке, влетела «семёрка».
Удар оказался сильным — капот «семёрки» смяло в гармошку.
Видео: Жесть Ярославль / Vk.com
— Все живы, — написала очевидец аварии Татьяна Шнайдер в группе «Жесть Ярославль».
Водителя и пассажирку легковой машины увезли на скорой.
— Если бы автобус на посадку не встал, то «семёрка» бы в остановке была, — рассказала Татьяна.