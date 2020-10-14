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Жителей Брагино напугал чёрный дым: в МЧС рассказали, что горит

Столб дыма видно из разных уголков Дзержинского района Ярославля

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Дым видно из разных частей района

Дым видно из разных частей района

В Дзержинском районе Ярославля произошёл пожар

Жители Дзержинского района Ярославля обсуждают чёрный дым, который видно из разных частей района. Люди испугались, что в Брагино снова горит Дзержинский рынок, ведь дым валит с его стороны. Фото чёрного дыма местные жители выложили в соцсети.

Оказалось, что горела бытовка

Оказалось, что горела бытовка

— В 11:03 произошло возгорание в строительной бытовке. На месте работают шесть спасателей и одна единица техники, — уточнили в МЧС Ярославской области.

Напомним, жители Брагино переживают из-за пожара на Дзержинском рынке из-за прошлогоднего ЧП. Тогда огонь почти полностью уничтожил торговые павильоны. В пожаре даже пострадал человек.

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Брагинопожар
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