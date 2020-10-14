Жителей Брагино напугал чёрный дым: в МЧС рассказали, что горит

Жители Дзержинского района Ярославля обсуждают чёрный дым, который видно из разных частей района. Люди испугались, что в Брагино снова горит Дзержинский рынок, ведь дым валит с его стороны. Фото чёрного дыма местные жители выложили в соцсети.

