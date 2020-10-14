«Вылетел через лобовое стекло»: в Ярославле в ДТП погиб водитель такси

В Ярославле в ДТП погиб водитель такси
В Ярославском районе утром 14 октября произошла смертельная авария. ДТП случилось в Кузнечихе. На трассе столкнулись автомобиль такси и иномарка. Очевидцы аварии рассказывают, что удар при столкновении был очень сильный.
— Водитель такси вылетел через лобовое стекло, — говорят ярославцы.
В полиции информацию о ДТП подтвердили.
— В результате аварии 59-летний водитель такси погиб на месте. 37-летний водитель иномарки доставлен в больницу, — добавили в УМВД Ярославской области.
По факту случившегося проводится проверка.