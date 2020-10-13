Ярославец разыскивает мужчин, помогавших вытаскивать людей из машины после ДТП

Ярославец кинул клич в соцсети, чтобы найти мужчин, помогавших после ДТП, в которое он попал.

— Ищу свидетелей ДТП на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Лескова 19 августа 2020 года. Прошу откликнуться двух ребят (на «Рено-Логан»), которые помогали вытаскивать людей из машин после столкновения. Я водитель «Сузуки», двигался по Фрунзе. Если кто-то ещё стал свидетелем ДТП, прошу откликнуться, — написал в группе «Жесть Ярославль» Кирилл Станчев.

