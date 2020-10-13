Ярославец разыскивает мужчин, помогавших вытаскивать людей из машины после ДТП

Ярославец разыскивает помогавших вытаскивать людей из машины после ДТП
Ярославец кинул клич в соцсети, чтобы найти мужчин, помогавших после ДТП, в которое он попал.
— Ищу свидетелей ДТП на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Лескова 19 августа 2020 года. Прошу откликнуться двух ребят (на «Рено-Логан»), которые помогали вытаскивать людей из машин после столкновения. Я водитель «Сузуки», двигался по Фрунзе. Если кто-то ещё стал свидетелем ДТП, прошу откликнуться, — написал в группе «Жесть Ярославль» Кирилл Станчев.
читатель 76.RU
Авария была серьёзной. На перекрёстке с улицей Лескова столкнулись автомобиль «Сузуки», за рулём которого был 26-летний водитель, и «Рено-Логан», которым управлял 30-летний мужчина.
— В результате ДТП госпитализированы оба водителя и пассажирка «Сузуки», пассажир автомашины «Рено-Логан» нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали тогда в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Водитель «Сузуки», разыскивающий свидетелей, говорит, что сейчас чувствует себя нормально.