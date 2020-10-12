«Бросил друга умирать». В пруду в машине нашли тела двух человек: как всё было

Стали известны подробности страшного ДТП в Некоузском районе Ярославской области, где погибли 19-летний парень и 50-летняя женщина. Автомобиль с телами нашли вчера в пожарном пруду рядом с Т-образным перекрёстком.



В соцсетях люди начали говорить, что виновник ДТП — парень. Это возмутило сестру погибшего. Девушка рассказала 76.RU свою версию, как всё было на самом деле.

— Они ехали ключи отвозить, в машине было трое человек. Илья спал сзади. Он умер от остановки сердца, а Наталья умерла при ударе. Третий сбежал, бросил своего друга умирать, — рассказала Алёна в интервью 76.RU.