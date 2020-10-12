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18-летний парень обстрелял остановку и автобус: три человека погибли

ЧП произошло в Нижегородской области

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Это двор, где началась стрельба

Это двор, где началась стрельба

В поселке Большеорловском под Нижним Новгородом сегодня неизвестный открыл огонь на остановке. Как сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области, в результате погибли трое мужчин. По данным ведомства, также пострадали три женщины, они доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

— По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личность стрелка. Пока о ней известно только со слов очевидцев: это 18-летний молодой человек, приехавший в гости к бабушке. Baza пишет, что с собой у него два ружья.

Наши нижегородские коллеги следят за происходящим в режиме онлайн.

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Нижегородская областьпроисшествия
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