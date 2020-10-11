Водитель стоял потерянный: в Брагино автобус на пешеходном переходе сбил женщину

Вечером 11 октября в Дзержинском районе Ярославля пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе рядом с остановкой «Улица Бабича». Пострадавшая не смогла встать самостоятельно до приезда бригады экстренного реагирования медицины катастроф, которая была на месте через 14 минут.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе с участием городского автобуса ПАТП-1. Как сообщают очевидцы, водитель стоял с потерянным видом.
— За чудесное освещение пешеходного перехода спасибо администрации, — заметил в социальных сетях житель Ярославля Сергей Шадрин.
По предварительной оценке врачей, здоровью женщины нанесен ущерб средней тяжести. Она получила несколько травм, возможен перелом рёбер.