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Водитель стоял потерянный: в Брагино автобус на пешеходном переходе сбил женщину

Пострадавшая не смогла встать сама

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Автобус сбил женщину на переходе&nbsp;

Автобус сбил женщину на переходе 

Вечером 11 октября в Дзержинском районе Ярославля пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе рядом с остановкой «Улица Бабича». Пострадавшая не смогла встать самостоятельно до приезда бригады экстренного реагирования медицины катастроф, которая была на месте через 14 минут.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе с участием городского автобуса ПАТП-1. Как сообщают очевидцы, водитель стоял с потерянным видом.

— За чудесное освещение пешеходного перехода спасибо администрации, — заметил в социальных сетях житель Ярославля Сергей Шадрин.

Первое фото с места аварии сделали проезжавшие мимо водители&nbsp;

Первое фото с места аварии сделали проезжавшие мимо водители 

По предварительной оценке врачей, здоровью женщины нанесен ущерб средней тяжести. Она получила несколько травм, возможен перелом рёбер.

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ДТПДТП автобуспострадавшая в ДТП
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