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С травмами увезли в больницу: в Ярославле «Форд» сбил пешехода

Полиция устанавливает личность пострадавшего

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Мужчину увезли на скорой

Мужчину увезли на скорой

В Ярославле «Форд» сбил пешехода

Вечером 9 октября под Ярославлем на дороге в Прусово «Форд» сбил пешехода. ДТП произошло в 20:27.

— 61-летний водитель «Форд-Фокус» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пешехода с травмами увезли в больницу. Сейчас полиция устанавливает его личность.

— Мужчина был одет в одежду темного цвета, без светоотражающих элементов, — сказали в УМВД.

Как сообщили очевидцы, на пешеходе была грязная одежда, и от мужчины чувствовался запах алкоголя.

— Всех, кто обладает сведениями о потерпевшем, просим обратиться по телефону: 8 (4852) 30–10–10, — попросили ярославцев в полиции.

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