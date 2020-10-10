С травмами увезли в больницу: в Ярославле «Форд» сбил пешехода

В Ярославле «Форд» сбил пешехода
Вечером 9 октября под Ярославлем на дороге в Прусово «Форд» сбил пешехода. ДТП произошло в 20:27.
— 61-летний водитель «Форд-Фокус» сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Пешехода с травмами увезли в больницу. Сейчас полиция устанавливает его личность.
— Мужчина был одет в одежду темного цвета, без светоотражающих элементов, — сказали в УМВД.
Как сообщили очевидцы, на пешеходе была грязная одежда, и от мужчины чувствовался запах алкоголя.
— Всех, кто обладает сведениями о потерпевшем, просим обратиться по телефону: 8 (4852) 30–10–10, — попросили ярославцев в полиции.