В Хабаровске митинг в поддержку бывшего губернатора впервые разогнали силой

В Хабаровске против участников митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала впервые применили силу. Как сообщает местный портал Dvnovosti.ru, на площадь у здания правительства, куда пришли люди, вышли сотрудники ОМОН и силой увели людей в автозаки. Издание отмечает, что людей били дубинками и грубо толкали.



— Ситуация сейчас успокоилась, но задержанных очень много. Увезли в том числе несовершеннолетнего. Сам разгон митинга выглядел страшно, — отмечает издание.

