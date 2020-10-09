9 октября пятница
СЕЙЧАС +10°С
usd 77.03
eur 90.72
Тема дняЧто чувствует больной коронавирусом: личный опыт

Все новости

Все новости

Шайба прилетела в глаз: ярославец потерял сознание на матче «Локомотива»

Пострадавший отсудил у хоккейного клуба 60 тысяч рублей

1 888
6Обсудить

Поделиться

На матче в Ярославле пострадал болельщик

На матче в Ярославле пострадал болельщик

Ярославец отсудил у ХК «Локомотив» деньги за попавшую в голову шайбу

В Ярославле болельщик подал в суд на хоккейный клуб «Локомотив» из-за прилетевшей ему в голову шайбы. Происшествие случилось на домашнем матче с московским «Спартаком» на «Арене 2000».

— В начале третьего периода игрок ХК «Спартак Москва» ударил по шайбе, которая попала в лицо мужчине. Удар был произведен с большой силой, возможности среагировать на шайбу не было. В результате попадания шайбы мужчина потерял сознание, — говорится в материалах Красноперекопского районного суда.

У пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрыв нижнего века, повреждение глаза.

— После получения травмы представителями ХК «Локомотив» не были принесены извинения за произошедшее, суммы компенсации убытков и морального вреда предложены не были, — уточнили в суде.

После того как мужчина сам обратился с претензией к хоккейному клубу, его отправили в страховую компанию. В итоге ему за все пережитое заплатили всего 3067 рублей — как компенсация расходов на лечение.

В суде представители «Локомотива» настаивали на том, что противоправных действий со стороны клуба не было. И якобы мужчина в последующем отказывался от контактов с сотрудниками хоккейного клуба для урегулирования ситуации во внесудебном порядке.

Учитывая аргументы сторон, суд назначил «Локомотиву» выплатить болельщику 60 тысяч рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ХК «Локомотив»хоккейшайба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!