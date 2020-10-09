Шайба прилетела в глаз: ярославец потерял сознание на матче «Локомотива»

В Ярославле болельщик подал в суд на хоккейный клуб «Локомотив» из-за прилетевшей ему в голову шайбы. Происшествие случилось на домашнем матче с московским «Спартаком» на «Арене 2000».



— В начале третьего периода игрок ХК «Спартак Москва» ударил по шайбе, которая попала в лицо мужчине. Удар был произведен с большой силой, возможности среагировать на шайбу не было. В результате попадания шайбы мужчина потерял сознание, — говорится в материалах Красноперекопского районного суда.



У пострадавшего зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрыв нижнего века, повреждение глаза.