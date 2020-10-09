«В салоне ехали люди»: в Ярославле «Газель» впечаталась в трамвай

Сегодня около 10 часов утра в Дзержинском районе произошло ДТП. На перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Труфанова столкнулись трамвай и «Газель».



— Трамвай ехал по пятому маршруту из центра, — рассказали очевидцы. — В момент ДТП людей в салоне было не очень много. «Газель» впечаталась в переднюю дверь трамвая.



Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.



Накануне в Ярославле произошло ещё одно ДТП — на перекрестке улиц Колесовой и Блюхера. Там трамвай вмял легковой автомобиль в столб, машина оказалась зажата между фонарем и вагоном.

