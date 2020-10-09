«Главное — исключить человека»: в Госдуме задумались о последствиях взрыва в ярославской многоэтажке

В Госдуме задумались о последствиях взрыва в ярославской многоэтажке
Председатель комитета Государственной думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская обратила внимание на ситуацию, которая происходит в Ярославле после взрыва газа в десятиэтажке на улице Батова, где погибли три человека. В частности, она высказалась по поводу экспертизы здания, которая, по мнению многих людей, длилась очень долго.
— Экспертиза должна быть серьёзной, — поделилась мнением Галина Хованская. — Это же не просто стройка. Сложить дом — это одна история, а вот проанализировать состояние конструкций — совсем другая, здесь нужно проверять состояние каждой детали.
Теперь, когда экспертиза завершилась и было принято решение здание сносить, а людей расселять, встал другой вопрос — где на это взять денег. Здесь, как полагает Хованская, проблем возникнуть не должно, ведь федеральный центр, у которого есть отдельный фонд для помощи регионам в таких экстремальных ситуациях, отреагирует на обращение из Ярославской области «очень быстро».
Председатель комитета по ЖКХ Госдумы напомнила, что взрыв бытового газа в Ярославле — это не единичный случай. Ежегодно в России происходит несколько десятков подобных происшествий. Например, в 2018 году при аналогичных ЧП погибли более 50 человек. По словам Хованской, такие трагедии можно предотвратить путем установки автоматических систем, которые реагируют на утечки.
— Главное — исключить человека из этой схемы, — уверена народная избранница. — Чтобы ни зажженная сигарета, ни закипевший чайник не приводили к трагедиям. И иногда это даже не умышленные действия, хотя ведь и теракты не исключены. Такие системы можно устанавливать во время капитального ремонта на средства Фонда ЖКХ. Другой вариант — установка плит с системой автоматического отключения газа и выделение специальных субсидий из бюджета на их приобретение тем, кто не может позволить себе замену газовых плит, период эксплуатации которых уже истек.
Напоследок Хованская подчеркнула, что эти два предложения должны быть реализованы в России или мы так и будем хоронить и переселять людей после подобных происшествий.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом. Накануне мы подробно рассказывали, что сейчас происходит с жителями взорвавшейся многоэтажки.