«Главное — исключить человека»: в Госдуме задумались о последствиях взрыва в ярославской многоэтажке

Председатель комитета Государственной думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская обратила внимание на ситуацию, которая происходит в Ярославле после взрыва газа в десятиэтажке на улице Батова, где погибли три человека. В частности, она высказалась по поводу экспертизы здания, которая, по мнению многих людей, длилась очень долго.



— Экспертиза должна быть серьёзной, — поделилась мнением Галина Хованская. — Это же не просто стройка. Сложить дом — это одна история, а вот проанализировать состояние конструкций — совсем другая, здесь нужно проверять состояние каждой детали.

