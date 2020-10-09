9 октября пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняЧто будет с дистантом и каникулами

Все новости

Все новости

Не остановилась: под суд отправили женщину-водителя, устроившую смертельное ДТП на М-8

В Ярославской области «Тойота» врезалась в «Дэу-Нексию»

626
1Обсудить

Поделиться

От удара&nbsp;«Дэу» сложилась как игрушечная

От удара «Дэу» сложилась как игрушечная

Начнётся суд по смертельному ДТП на М-8 между «Тойотой» и «Дэу-Нексией»

Полиция направила в суд уголовное дело на 43-летнюю женщину, которую обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Это ДТП произошло 28 ноября 2019 года в Ростовском районе, в нём погибла 59-летняя женщина из «Дэу».

В полиции выяснили все обстоятельства той аварии.

— Установлено, что обвиняемая на автомобиле «Тойота» ехала по федеральной трассе «Холмогоры» у деревни Козлово. Перед ней возле пешеходного перехода на жёлтый сигнал светофора остановился автомобиль «Дэу-Нексия», но «Тойота» скорость не снизила и врезалась в остановившуюся машину, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

От удара «Нексия» сложилась как игрушечная.

— Экспертиза показала, что стоп-сигналы на «Дэу-Нексии» в момент столкновения горели, — рассказали в полиции. — В результате ДТП водитель «Дэу-Нексии», 59-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.

В аварии также пострадал пассажир «Дэу» — 60-летний мужчина.

Обвиняемая женщина свою вину полностью признала, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПсмертельное ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!