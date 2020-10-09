Не остановилась: под суд отправили женщину-водителя, устроившую смертельное ДТП на М-8

Полиция направила в суд уголовное дело на 43-летнюю женщину, которую обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Это ДТП произошло 28 ноября 2019 года в Ростовском районе, в нём погибла 59-летняя женщина из «Дэу».

В полиции выяснили все обстоятельства той аварии.



— Установлено, что обвиняемая на автомобиле «Тойота» ехала по федеральной трассе «Холмогоры» у деревни Козлово. Перед ней возле пешеходного перехода на жёлтый сигнал светофора остановился автомобиль «Дэу-Нексия», но «Тойота» скорость не снизила и врезалась в остановившуюся машину, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.