Не остановилась: под суд отправили женщину-водителя, устроившую смертельное ДТП на М-8

Начнётся суд по смертельному ДТП на М-8 между «Тойотой» и «Дэу-Нексией»
Полиция направила в суд уголовное дело на 43-летнюю женщину, которую обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Это ДТП произошло 28 ноября 2019 года в Ростовском районе, в нём погибла 59-летняя женщина из «Дэу».
В полиции выяснили все обстоятельства той аварии.
— Установлено, что обвиняемая на автомобиле «Тойота» ехала по федеральной трассе «Холмогоры» у деревни Козлово. Перед ней возле пешеходного перехода на жёлтый сигнал светофора остановился автомобиль «Дэу-Нексия», но «Тойота» скорость не снизила и врезалась в остановившуюся машину, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
От удара «Нексия» сложилась как игрушечная.
— Экспертиза показала, что стоп-сигналы на «Дэу-Нексии» в момент столкновения горели, — рассказали в полиции. — В результате ДТП водитель «Дэу-Нексии», 59-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте.
В аварии также пострадал пассажир «Дэу» — 60-летний мужчина.
Обвиняемая женщина свою вину полностью признала, ей грозит до пяти лет лишения свободы.