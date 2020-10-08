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«Пытался шевелиться»: от удара с внедорожником байкера подбросило на несколько метров. Видео

Страшное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области

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Мотоциклист от удара перевернулся в воздухе

Мотоциклист от удара перевернулся в воздухе

Появилось видео, как машина сбила мотоциклиста в Рыбинске

Страшное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области днем 8 октября. На перекрестке улиц Крестовой и Кривова автомобиль сбил мотоциклиста. Авария попала на видеокамеры. На кадрах видно, что машина поворачивала налево, в это время по прямой несся байкер. От удара молодого человека подкинуло вверх и вперед на несколько метров. Он ударился в забор. К счастью, мотоциклист остался жив.

— Был жив, когда забирали на скорой помощи, пытался сам шевелиться, — рассказали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

— Я сейчас на связи с его девушкой. Он жив, просто переломы рёбер и ног, — подтвердила Елена Смирнова.

От мотоцикла ничего не осталось

От мотоцикла ничего не осталось

Рыбинцы говорят, что байкер ехал на зеленый, и, скорее всего, виновата женщина, которая была за рулем внедорожника. Официально эта версия пока не подтверждена.

К счастью, байкер остался жив

К счастью, байкер остался жив

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

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ДТПбайкермотоциклист
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