«Пытался шевелиться»: от удара с внедорожником байкера подбросило на несколько метров. Видео

Страшное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области днем 8 октября. На перекрестке улиц Крестовой и Кривова автомобиль сбил мотоциклиста. Авария попала на видеокамеры. На кадрах видно, что машина поворачивала налево, в это время по прямой несся байкер. От удара молодого человека подкинуло вверх и вперед на несколько метров. Он ударился в забор. К счастью, мотоциклист остался жив.



— Был жив, когда забирали на скорой помощи, пытался сам шевелиться, — рассказали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

