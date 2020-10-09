«Женщина в диком анархическом сообществе»: колонка о том, почему несправедливо затравили маму убитых девочек

Как ужасно ругают мать убитых в Рыбинске девочек другие матери.



Для меня эта агрессия — отражение существующего положения вещей, где мама обязана выполнять все функции государства. А государства словно и не существует, некуда адресовать гнев, агрессию, скорбь и злость.



Такое ощущение, что нет ни опеки, ни участковых, ни полиции, которая обязана заниматься предотвращением тяжких преступлений — ничего нет, есть только женщина, родившая на свой страх и риск в диком анархическом сообществе.



А ее будут долбать те, кто с удовольствием живет на ее налоги: чем-то серьезным заболел ребёночек? — А что ж не доглядела! Плохо учится? — Значит, мало занималась! Убили? — А чем думала! Обокрали? — Так надо было глядеть! Обманули? — Ну и дура.



Тогда как функция государства, между нами говоря, — обеспечить безопасность любой, самой бесполезной дуре и самому бессмысленному идиоту. И их детям.

Это не тыжемать должна пробивать своих мужиков (а также учителей, тренеров, соседей и родственников) через какие-то таинственные полицейские каналы, это исполнительная система должна выполнять свою работу, отслеживая педофилов и насильников.

