«Женщина в диком анархическом сообществе»: колонка о том, почему несправедливо затравили маму убитых девочек

Почти месяц прошёл с того дня, когда в Рыбинске 41-летний Виталий Молчанов зверски убил двух девочек-сестёр. Трагедию обсуждала вся страна. Молчанова поймали, девочек похоронили. А их мама уехала на родину — подальше от этого ужаса и шквала ярости и гнева, обрушившегося на неё после всего случившегося. «О чём она думала? Почему не пробила по базам этого ублюдка?» — сотни комментариев. И почти половина с мыслью о том, что мать надо если не растерзать, то наказать сурово.
Могла ли мама убитых девочек предотвратить беду? И вправе ли мы требовать для неё наказания? Колонку об этом написала Мария Рупасова — детский поэт и участница проекта Травли.NET.
Как ужасно ругают мать убитых в Рыбинске девочек другие матери.
Для меня эта агрессия — отражение существующего положения вещей, где мама обязана выполнять все функции государства. А государства словно и не существует, некуда адресовать гнев, агрессию, скорбь и злость.
Такое ощущение, что нет ни опеки, ни участковых, ни полиции, которая обязана заниматься предотвращением тяжких преступлений — ничего нет, есть только женщина, родившая на свой страх и риск в диком анархическом сообществе.
А ее будут долбать те, кто с удовольствием живет на ее налоги: чем-то серьезным заболел ребёночек? — А что ж не доглядела! Плохо учится? — Значит, мало занималась! Убили? — А чем думала! Обокрали? — Так надо было глядеть! Обманули? — Ну и дура.
Тогда как функция государства, между нами говоря, — обеспечить безопасность любой, самой бесполезной дуре и самому бессмысленному идиоту. И их детям.
Это не тыжемать должна пробивать своих мужиков (а также учителей, тренеров, соседей и родственников) через какие-то таинственные полицейские каналы, это исполнительная система должна выполнять свою работу, отслеживая педофилов и насильников.
Должны быть реестры, должны быть parole officers, отслеживающие то, как живут опасные преступники на свободе.
Должны быть ограничения — и не только идиотское «запрещено работать в детских организациях», но и — запрещено пользоваться интернетом, запрещено селиться в районах с детьми, запрещено подходить к детям более, чем на километр, запрещено заводить отношения с семейными людьми, запрещено менять имя и фамилию — а они пока меняют и замечательно себя чувствуют.
Граждане бывают и безответственными, и тупыми, они могут думать задницей, а не головой — но базовую безопасность, физическую неприкосновенность государство обеспечить обязано и взрослым, и их детям.
И спрашивать надо с официальных лиц, но лица неуловимы, поэтому терзают матерей: родила? — ну всё, теперь ты должна быть компетентным полицейским, следователем, учителем и врачом широкого профиля, работником опеки и тюремным надзирателем, а также попадьей по защите прав детей 24/7.
Упавшего чего б не пнуть, я понимаю, я сама не без греха, но яростный фокус на том, какая дура эта мать, застит настоящего виновника — неработающие государственные институты, которые должны защищать всех, даже тех, кто нам не близок, мы же не в зоопарке живем, в конце-то концов.
Женщина эта через месяц забудется, как и девочки ее, а хищники так и будут охотиться на детей.
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Видео: Елена Вахрушева
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