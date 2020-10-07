Тела достали только через год: история взрыва угольной шахты, где погибли 28 горняков

Среди выводов комиссии 1993 года ведомство указывает и неудовлетворительную работу командного пункта по ликвидации аварии. Называются и ещё несколько причин масштабных последствий.



— Ослабление трудовой и производственной дисциплины среди инженерно-технических работников и рабочих шахты, выразившееся в низком уровне контроля за обеспеченностью рабочих мест средствами пожаротушения, эксплуатации ленточных конвейеров, несвоевременном принятии мер по устранению нарушения пылегазового режима, — перечисляют в Ростехнадзоре. — Низкий уровень профессиональной подготовки личного состава ВГСЧ. Ослабление руководства и контроля за боеготовностью, профессиональной подготовкой, подбором кадров командного состава и профилактической работой со стороны Центрального штаба ВГСЧ угольной промышленностью.



В итоге, резюмируют в ведомстве, ответственных сотрудников шахты и объединения «Челябинскуголь» привлекли к дисциплинарной ответственности.



— Часть работников освобождена от занимаемых должностей, — заключили в Ростехнадзоре.



Кто виноват? Мнение горняков



Но сами копейские горняки в результаты официального расследования не верят.



— Ленточное полотно — только несгораемое допускается в шахту или трудносгораемое, — объясняет нам Юрий Ксенофонтов. — На поверхности-то любое можно, а там — чтобы спичку поднесли, и лента загорелась — такое исключено теоретически.



Большинство горноспасателей, участвующих в ликвидации пожара, были опытными. За неделю до взрыва проходили учения горноспасателей. А родные погибших уверены — их смерти можно было избежать.



— Ребята, которые из шахты выходили, говорили: «Там нечего делать». Но как у нас? Они же военизированные: «Идите». Даже когда Петрович позвонил: «У нас тут всполохи идут», ему ответили: «Смотри по обстановке». И он даже не дошёл до них [до других горноспасателей], не успел доложить, — рассказывает Любовь Ежова. — Его же первого нашли, а шахтёров — прям под завалом, на выходе из шахты.



Можно ли было не отправлять горноспасателей на глубину? Это вопрос открытый.

Главной причиной шахтёры считают ошибку конструирования шахты.



— Изначально, когда эту лаву начали отрабатывать, в проекте была заложена опрокинутая струя воздуха, — рассказывает шахтёр Виктор Хайрисламов. — Должна идти свежая струя через конвейерный штрек, а нам её подавали через вентиляционный штрек. Это грубейшее нарушение. Грубейшее нарушение! Это любому шахтёру скажите. Кто подписывал эти документы? Как это разрешали? Это вообще вопиющий случай! Километр выработки надо было пройти, чтобы это сделать, как положено. На этом, наверное, сэкономили. Только ради этого могли пойти на такое преступление.



— Главная причина, по которой произошла эта беда, кроется в нарушении правил безопасности. Особенно в проветривании этого предприятия, а оно относилось к высшей категории опасности. Потому что метана выделялось на этой шахте на тонну добытого угля больше, чем на какой-либо, — рассказывает бывший директор шахты Владимир Войткус. Он возглавлял «Центральную» до 1973 года — за 20 лет до трагедии, а покинул пост в 1983-м. — Тут применили схему, которая препятствовала такому свойству лёгкого газа — идти кверху, его, наоборот, стали прессовать и не пускать наверх. За какое-то время этот газ скопился, и исходящая струя, насыщенная метаном, была направлена на выработки, оснащённые механизмами и кабелями. И вообще, там, где трение было возможно, где могло возникнуть образование огня.

Могли ли пойти на неверную схему вентиляции ради экономии в 1993 году? Учитывая экономические условия в стране, задержки зарплат и попытки спасти угольную отрасль любой ценой? Ответы кажутся очевидными. Впрочем, и задать эти вопросы уже некому — директора шахты нет в живых, как и многих, кто принимал тогда решения. В 1990-х угольная промышленность однозначно переживала худшие в истории времена. Тогда говорили о нерентабельности южноуральского угля и о том, что дешевле привозить его, например, из Казахстана или Кузбасса. Шахтёры выходили на акции протеста, перекрывали Транссиб. В итоге агонию продлили на 10 лет. Шахту «Центральную» закрыли в 2006-м, а спустя ещё три года добыча угля в Копейске прекратилась окончательно.