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Водитель и кондуктор выскочили из огня: в Ярославле на дороге загорелся автобус. Видео

На месте работают пожарные: первые подробности

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Автобус тушат спасатели

Автобус тушат спасатели

В Ярославле на дороге загорелся автобус

В Ярославле на окружной дороге загорелся автобус. Полыхающий транспорт сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты и выложили в группу «Подслушано в Ярославле».

— Полностью выгорел, — говорит автор ролика.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

На месте сейчас работают спасатели.

— Сообщение о возгорании поступило в 10:19, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Водитель и кондуктор эвакуировались из горящего автобуса до прибытия спасателей.

Пострадавших не зарегистрировано, известно, что автобус ехал без пассажиров.

В Ярославле утро началось с ДТП с общественным транспортом. В Брагино трамвай впечатал легковушку в столб.

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