Водитель и кондуктор выскочили из огня: в Ярославле на дороге загорелся автобус. Видео

В Ярославле на дороге загорелся автобус
В Ярославле на окружной дороге загорелся автобус. Полыхающий транспорт сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты и выложили в группу «Подслушано в Ярославле».
— Полностью выгорел, — говорит автор ролика.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
На месте сейчас работают спасатели.
— Сообщение о возгорании поступило в 10:19, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Водитель и кондуктор эвакуировались из горящего автобуса до прибытия спасателей.
Пострадавших не зарегистрировано, известно, что автобус ехал без пассажиров.
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