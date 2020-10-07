Генпрокуратура нашла в водах Камчатки следы ГСМ. А яды не нашла

В пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, нашлись горюче-смазочные материалы. Яды же в пробах обнаружены не были. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
— Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Материалы проверки переданы в СК для возбуждения уголовного дела. Первоначальные исследования проб воды показывали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В интервью «Фонтанке» ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Владимир Бурканов заявил, что, скорее всего, речь о каких-то химических захоронениях, могильниках.
— Либо это захоронения в самом океане. В СССР было принято топить разные отравляющие химические вещества прямо в море. И после Великой Отечественной это было. Да и после холодной тоже. Кстати, напротив Халактырского пляжа как раз проходит по дну каньон, почти вплотную к пляжу. И я знаю, что в этот каньон сбрасывали очень много всего, — рассказал ученый.
Несколько дней назад на Халактырском пляже были обнаружены сотни мертвых морских животных, а после в воде нашли следы фенола и нефтепродуктов. Также были зарегистрированы обращения людей за медицинской помощью, после чего на Халактырском пляже развернули медпункт, чтобы можно было на месте оказывать помощь пострадавшим. На катастрофу отреагировал Следственный комитет. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК.
Местные власти высказали три основные версии произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями. Вчера губернатор Камчатского края заявил, что причиной могут быть «природные токсины — заражение от микроводорослей, планктона».