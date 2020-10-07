Генпрокуратура нашла в водах Камчатки следы ГСМ. А яды не нашла

В пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, нашлись горюче-смазочные материалы. Яды же в пробах обнаружены не были. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



— Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, — цитирует ТАСС представителя ведомства.