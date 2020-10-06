Полицейским кричали: «Палачи!» Прощание с Ириной Славиной, которая сожгла себя, переросло в массовое шествие

Во вторник в Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной, которая в минувшую пятницу сожгла себя перед зданием городской полиции. Прощание состоялось в актовом зале Дома ученых. Как пишет «Фонтанка», чтобы получить это помещение, близкой подруге Славиной Ирине Еникеевой пришлось обзвонить более десятка человек. Узнав о том, какое мероприятие планируется, собственники отказывали или внезапно начинали ремонт.
Ирина Славина — создатель, главный редактор и корреспондент нижегородского независимого издания Koza.Press. 2 октября 2020 года она совершила акт самосожжения у главного здания МВД в Нижнем Новгороде, оставив на своей странице в Facebook последнюю запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне произошедшего к ней домой пришли силовики с обысками по подозрению о её участии в акциях нежелательной на территории РФ организации «Открытая Россия».
Проститься со Славиной пришли ее родные и близкие, коллеги и просто жители Нижнего Новгорода. Среди участников церемонии — председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Перед прощанием он дал интервью «Эху Москвы», в котором подчеркнул, что Ирина Славина не имела к общественной организации никакого отношения.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже приезжал проститься с погибшей журналисткой, но до начала церемонии. Как говорит Еникеева, был буквально несколько секунд. Парой дней ранее он публиковал в своем блоге публичное обращение с соболезнованиями родным. Писал, что с Ириной Славиной они общались «конструктивно и по-человечески».
Пришедшие по очереди выступили с прощальными словами. Вспомнили Бориса Немцова — в прошлом году Славиной выписали штраф за акцию в память о нем.
Друг погибшей, владелец кафе «То самое место», где также прошли обыски, Михаил Иосилевич, взяв слово, сказал, что он — тот, из-за кого начали дело, ставшее причиной обысков у Ирины.
— Но это дело не против меня или Ирины, а против всех, кто говорит то, что думает, против тех, кто хочет изменений, правды, свободы. Ирина была из этих людей, Ирина была одной из нас. Я хочу ещё раз выразить соболезнования родным, её близким, её друзьям, всем тем, с кем она была знакома. Хочу выразить соболезнования всем жителям Нижнего Новгорода и жителям области. Потому что с Ириной они потеряли не только великого человека, но и одно из немногих независимых СМИ региона. Я написал, что готов поделиться информацией о всех причастных к систематическому давлению на неё, которое продолжалось несколько лет, и я это сделаю, — цитирует Иосилевича NN.RU.
Как пишет «Фонтанка», люди шли потоком несколько часов, более сотни человек собрались на улице. Когда вынесли гроб, перед ним шли дочь и сын Ирины. На следующий день после трагедии девушка вышла на одиночный пикет с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Сегодня в ее руках был портрет матери со словом «Живи!» вместо траурной ленты.
Траурная «Газель» увезла тело Ирины, а процессия, превратившись в настоящее шествие, свернула на пешеходную улицу Большую Покровскую и направилась к зданию полиции — месту гибели Ирины. На подходе к полицейскому главку люди кричали: «Палачи!»
Видео: Истории из России / youtube.com
Ранее в Кремле пообещали, что события, приведшие к гибели Ирины Славиной, тщательно расследуют. К этому российские власти призвал Евросоюз. А нижегородцы думают, как увековечить память журналистки. Андрей Климентьев предложил выкупить у города небольшой участок около здания МВД, где погибла Ирина, и установить на нем памятник.