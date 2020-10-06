6 октября вторник
СЕЙЧАС +13°С
usd 78.51
eur 92.52
Тема дняПроблемы с COVID-тестами: что происходит

Все новости

Все новости

«Она была как ангел»: девушка из Ярославля ищет свидетелей ДТП, в котором погибла ее мама

Она не верит в предварительную версию о причинах аварии

1 500
6Обсудить

Поделиться

В ДТП на улице Гагарина погибло два человека

В ДТП на улице Гагарина погибло два человека

Девушка из Ярославля ищет свидетелей ДТП, в котором погибла ее мама

О страшном ДТП, которое произошло на улице Гагарина в Ярославле 1 октября, много писали в соцсетях. Тогда столкнулись мотоцикл и легковушка. Водитель и пассажирка байка погибли на месте. За рулем мотоцикла был 51-летний Алексей Силаев. А сзади него сидела 44-летняя Любовь Шилова.

Для близких Любови ее скоропостижная смерть стала настоящим потрясением.

— Ей было всего 44 года. Эта женщина просто ангел была, замечательная и отзывчивая. За что все так. Мы с ней за полчаса до ее смерти виделись, — рассказала дочь погибшей Лидия Осадчук.

После столкновения мотоцикл еще и загорелся

После столкновения мотоцикл еще и загорелся

Основной версией причины аварии сейчас является то, что мотоциклист не вписался в поворот и врезался в машину. Но дочь погибшей не верит в это.

— Я сама водитель с приличным стажем, 8 лет за рулем. Я была на месте ДТП и считаю, что всё было не так, — поделилась Лидия.

Сейчас многие считают, что виноват водитель байка

Сейчас многие считают, что виноват водитель байка

Девушка считает, что в аварии мог быть виноват водитель «Форда», а не байкер. Но доказательств, которые подтверждали или опровергали бы эту версию, сейчас у Лидии нет. Поэтому она ищет тех, кто проезжал в тот момент мимо и мог видеть произошедшее либо записать на видеорегистратор.

Если вы что-то знаете о происшествии, сообщите об этом самой Лидии. Либо вы можете передать информацию в нашу редакцию. Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 902 332–17–19).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!