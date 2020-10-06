«Она была как ангел»: девушка из Ярославля ищет свидетелей ДТП, в котором погибла ее мама

О страшном ДТП, которое произошло на улице Гагарина в Ярославле 1 октября, много писали в соцсетях. Тогда столкнулись мотоцикл и легковушка. Водитель и пассажирка байка погибли на месте. За рулем мотоцикла был 51-летний Алексей Силаев. А сзади него сидела 44-летняя Любовь Шилова.



Для близких Любови ее скоропостижная смерть стала настоящим потрясением.



— Ей было всего 44 года. Эта женщина просто ангел была, замечательная и отзывчивая. За что все так. Мы с ней за полчаса до ее смерти виделись, — рассказала дочь погибшей Лидия Осадчук.

