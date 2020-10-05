«Извинился перед семьёй»: под суд пойдёт водитель, насмерть сбивший пешехода в центре Ярославля

В Ярославле будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода
В Ярославле под суд пойдёт 33-летний водитель, сбивший пешехода.
ДТП произошло на улице Советской 11 марта этого года. Примерно в 22:35 мужчина на «Шевроле» ехал от Красной площади по улице Советской и сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.
— 56-летний пешеход получил травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Пострадавшего мужчину увезли в больницу, спустя несколько дней он скончался от полученных травм.
Водитель свою вину признал. Как рассказали в полиции, он извинился перед семьёй погибшего пешехода, перевёл им деньги на похороны.
Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.