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«Это дорога смерти»: в Ярославле на выезде задавили человека

Подробности ДТП

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Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

«Это дорога смерти»: в Ярославле на выезде задавили человека

Вчера поздним вечером в Ярославле произошло смертельное ДТП на выезде из Дзержинского района.

На дороге сбили пешехода. Мужчина погиб на месте — тело медики сразу накрыли простыней.

«Череп раскрошен», — написала в группе «Жесть Ярославль» Анна Мягкая, ставшая очевидцем ДТП.

Происшествие видели многие.

«Я видела, он шёл посередине дороги и разговаривал по телефону», — написала Алина Кургузова.

«Там жесть полная была, люди ехали под 60, не останавливаясь, по той же полосе, что и труп, труп лежит в темноте…» — рассказал Сергей Батманов.

А местные жители в ужасе от самой дороги.

«Мы уже устали писать! Это дорога смерти! Освещения никакого.... Очень страшно!» — пишет Евгения Брыкалова.

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ДТП
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