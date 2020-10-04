«Это дорога смерти»: в Ярославле на выезде задавили человека
Вчера поздним вечером в Ярославле произошло смертельное ДТП на выезде из Дзержинского района.
На дороге сбили пешехода. Мужчина погиб на месте — тело медики сразу накрыли простыней.
«Череп раскрошен», — написала в группе «Жесть Ярославль» Анна Мягкая, ставшая очевидцем ДТП.
Происшествие видели многие.
«Я видела, он шёл посередине дороги и разговаривал по телефону», — написала Алина Кургузова.
«Там жесть полная была, люди ехали под 60, не останавливаясь, по той же полосе, что и труп, труп лежит в темноте…» — рассказал Сергей Батманов.
А местные жители в ужасе от самой дороги.
«Мы уже устали писать! Это дорога смерти! Освещения никакого.... Очень страшно!» — пишет Евгения Брыкалова.