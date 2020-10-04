«Это дорога смерти»: в Ярославле на выезде задавили человека

Вчера поздним вечером в Ярославле произошло смертельное ДТП на выезде из Дзержинского района.



На дороге сбили пешехода. Мужчина погиб на месте — тело медики сразу накрыли простыней.

«Череп раскрошен», — написала в группе «Жесть Ярославль» Анна Мягкая, ставшая очевидцем ДТП.

Происшествие видели многие.



«Я видела, он шёл посередине дороги и разговаривал по телефону», — написала Алина Кургузова.



«Там жесть полная была, люди ехали под 60, не останавливаясь, по той же полосе, что и труп, труп лежит в темноте…» — рассказал Сергей Батманов.

