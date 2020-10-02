В Нижнем Новгороде журналистка сожгла себя перед зданием МВД

В Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина, создательница издания Koza.Press совершила акт самосожжения рядом со зданием областного ГУ МВД. Об этом сообщает издание Baza. Это произошло около 15:30 по местному времени, на место тут же выехали полицейские и спасатели.

— Причины и личность устанавливаются, больше информации пока нет, — заявили NN.RU в МЧС.



Ранее Ирина Славина сообщала о том, что у нее прошли обыски.



— Сегодня в 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций, — писала Славина в четверг на своей странице в Facebook.

