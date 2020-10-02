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«Надо полиции больше прав дать»: ярославцы вступились за полицейского, скрутившего подростка на улице

Публикуем мнения читателей 76.RU

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Полицейский пытался затащить подростка в отдел, а тот яростно сопротивлялся

Полицейский пытался затащить подростка в отдел, а тот яростно сопротивлялся

Ярославцы вступились за полицейского, скрутившего подроста на улице

Скандальная история с тем, как полицейский скрутил подростка в Заволжском районе, разделила ярославцев на тех, кто считает, что такое поведение недопустимо со стороны правоохранителя, и тех, кто оправдывает действие участкового.

«Не должен был притрагиваться к ребёнку»

Нашлось немало горожан, которые защищают подростка.

— Пнуть слабого — не есть признак силы и ума, — считает читатель сайта 76.RU под ником Обнуление.

— Какой такой общественный порядок нарушен со стороны подростков? Я только увидела неадекватного человека в форме. И неважно, какая была предыстория, товарищ не должен был притрагиваться к ребёнку, — прокомментировала Ксения Русанова под постом в нашей группе во «ВКонтакте».

— Сотрудник полиции нарушил свои полномочия, не нужно было применять силу, нужно было спокойно объяснить. Насколько я знаю, в университете им преподают психологию. Родители вправе подать на сотрудника и на начальника в прокуратуру, — соглашается там же Наталья Гофман.

Видео: Свободный Ярославль / Vk.com

«Отлично выполняет свою работу»

Но большинство читателей всё-таки оказались на стороне полицейского.

— Вижу борзых подростков, матерящихся и угрожающих полицейскому. Полицейского спровоцировали и, мало того, оказали сопротивление. Полиции надо выявлять всех участников — и снимающих — и привлекать к административной ответственности, так как они всем видом и поведением мешают выполнять законные действия полиции, — считает читатель сайта Мцыри.

— Наши ещё умеренно себя ведут. Американские полицейские ударили бы током или сразу застрелили! — делится мнением Гость.

— Побольше бы таких неравнодушных полицейских, которые не проходят мимо малолетних хулиганов, а обращают на них внимание. Молодец полицейский! Отлично выполняет свою работу, — поддержал участкового читатель под ником 261249351.

Много защитников полицейского нашлось и в группе 76.RU во «ВКонтакте».

— Надо полиции больше прав давать. А то сначала по рукам их бьем, а затем спрашиваем за спокойствие на улицах, — отметил Щукарь Щукарь.

Впрочем, некоторые отметили, что вина, возможно, лежит не столько на подростке или полицейском, сколько на третьей стороне.

— Воспитывать нужно детей правильно, — заключил Pj Vailo.

Напомним, также ярославцы продолжают спорить о необходимости масочного режима, за соблюдением которого власти опять начали следить строго.

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