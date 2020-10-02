«Надо полиции больше прав дать»: ярославцы вступились за полицейского, скрутившего подростка на улице

Ярославцы вступились за полицейского, скрутившего подроста на улице
Скандальная история с тем, как полицейский скрутил подростка в Заволжском районе, разделила ярославцев на тех, кто считает, что такое поведение недопустимо со стороны правоохранителя, и тех, кто оправдывает действие участкового.
«Не должен был притрагиваться к ребёнку»
Нашлось немало горожан, которые защищают подростка.
— Пнуть слабого — не есть признак силы и ума, — считает читатель сайта 76.RU под ником Обнуление.
— Какой такой общественный порядок нарушен со стороны подростков? Я только увидела неадекватного человека в форме. И неважно, какая была предыстория, товарищ не должен был притрагиваться к ребёнку, — прокомментировала Ксения Русанова под постом в нашей группе во «ВКонтакте».
— Сотрудник полиции нарушил свои полномочия, не нужно было применять силу, нужно было спокойно объяснить. Насколько я знаю, в университете им преподают психологию. Родители вправе подать на сотрудника и на начальника в прокуратуру, — соглашается там же Наталья Гофман.
Видео: Свободный Ярославль / Vk.com
«Отлично выполняет свою работу»
Но большинство читателей всё-таки оказались на стороне полицейского.
— Вижу борзых подростков, матерящихся и угрожающих полицейскому. Полицейского спровоцировали и, мало того, оказали сопротивление. Полиции надо выявлять всех участников — и снимающих — и привлекать к административной ответственности, так как они всем видом и поведением мешают выполнять законные действия полиции, — считает читатель сайта Мцыри.
— Наши ещё умеренно себя ведут. Американские полицейские ударили бы током или сразу застрелили! — делится мнением Гость.
— Побольше бы таких неравнодушных полицейских, которые не проходят мимо малолетних хулиганов, а обращают на них внимание. Молодец полицейский! Отлично выполняет свою работу, — поддержал участкового читатель под ником 261249351.
Много защитников полицейского нашлось и в группе 76.RU во «ВКонтакте».
— Надо полиции больше прав давать. А то сначала по рукам их бьем, а затем спрашиваем за спокойствие на улицах, — отметил Щукарь Щукарь.
Впрочем, некоторые отметили, что вина, возможно, лежит не столько на подростке или полицейском, сколько на третьей стороне.
— Воспитывать нужно детей правильно, — заключил Pj Vailo.
Напомним, также ярославцы продолжают спорить о необходимости масочного режима, за соблюдением которого власти опять начали следить строго.