«Надо полиции больше прав дать»: ярославцы вступились за полицейского, скрутившего подростка на улице

Скандальная история с тем, как полицейский скрутил подростка в Заволжском районе, разделила ярославцев на тех, кто считает, что такое поведение недопустимо со стороны правоохранителя, и тех, кто оправдывает действие участкового.

«Не должен был притрагиваться к ребёнку»

Нашлось немало горожан, которые защищают подростка.

— Пнуть слабого — не есть признак силы и ума, — считает читатель сайта 76.RU под ником Обнуление.

— Какой такой общественный порядок нарушен со стороны подростков? Я только увидела неадекватного человека в форме. И неважно, какая была предыстория, товарищ не должен был притрагиваться к ребёнку, — прокомментировала Ксения Русанова под постом в нашей группе во «ВКонтакте».