В Ярославле на окружной дороге улетел в кювет многотонный грузовик

В Ярославле улетел в кювет и опрокинулся грузовик
В Ярославле многотонный грузовик улетел в кювет. Фото с лежащим на боку большегрузом опубликовали в сообществе «Дороги Ярославля» в Facebook. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на перекрестке Юго-Западной окружной дороги и улицы Гудованцева.
— По предварительным данным, в ДТП никто из людей не погиб и не получил тяжёлых травм, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — В настоящее время уточняются детали произошедшего.
По словам ярославских автолюбителей, в этом месте, к сожалению, аварии — дело рядовое.
— Новым светофором с двойным пешеходником погасили, называется, очаг ДТП, — пишет Камиль Бикмурзин.
Напомним, что около месяца назад в Ярославле опрокинулся еще один грузовик. Тогда на въезде в гаражи под самосвалом провалился асфальт.