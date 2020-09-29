В Ярославле на окружной дороге улетел в кювет многотонный грузовик

— По предварительным данным, в ДТП никто из людей не погиб и не получил тяжёлых травм, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — В настоящее время уточняются детали произошедшего.



По словам ярославских автолюбителей, в этом месте, к сожалению, аварии — дело рядовое.

