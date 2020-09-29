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В Ярославле на окружной дороге улетел в кювет многотонный грузовик

Водители говорят, что в этом месте все чаще и чаще случаются ДТП

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Причины ДТП выясняются

Причины ДТП выясняются

В Ярославле улетел в кювет и опрокинулся грузовик

В Ярославле многотонный грузовик улетел в кювет. Фото с лежащим на боку большегрузом опубликовали в сообществе «Дороги Ярославля» в Facebook. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на перекрестке Юго-Западной окружной дороги и улицы Гудованцева.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал&nbsp;

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал 

— По предварительным данным, в ДТП никто из людей не погиб и не получил тяжёлых травм, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — В настоящее время уточняются детали произошедшего.

По словам ярославских автолюбителей, в этом месте, к сожалению, аварии — дело рядовое.

— Новым светофором с двойным пешеходником погасили, называется, очаг ДТП, — пишет Камиль Бикмурзин.

Напомним, что около месяца назад в Ярославле опрокинулся еще один грузовик. Тогда на въезде в гаражи под самосвалом провалился асфальт.

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