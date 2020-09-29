Растянулась пробка: в Ярославской области на дороге перевернулась грузовая «Газель». Видео

В Ярославской области перевернулась грузовая «Газель»
Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области днем 29 сентября. Около поселка Поречье Рыбное перевернулась грузовая «Газель». Машина полностью опрокинулась на крышу. На кадрах с места ДТП видно, что по дороге на несколько метров рассыпался груз — коробки, бутылки, какие-то флаконы.
— Это произошло около 15 часов, — рассказывают пользователи соцсетей.
Видео: Михаил Контуев
Что стало причиной аварии, пока неясно. Сотрудники ГИБДД еще работают на месте, выясняют все обстоятельства произошедшего. На кадрах с места ДТП видно, что в нескольких метрах от «Газели» стоит помятая легковушка.
— Обошлось без жертв, — говорят очевидцы ДТП.
Напомним, 28 сентября в Ростовском районе, недалеко от места сегодняшней аварии, случилось смертельное ДТП.