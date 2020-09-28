«Был в тяжелом состоянии»: первую помощь пострадавшему на М-8 байкеру оказала врач платной скорой

В Ярославской области в ДТП пострадал мотоциклист
Вчера, 27 сентября, на трассе М-8 пострадал байкер.
— ДТП произошло на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе. По предварительной информации, 29-летний мужчина на мотоцикле «Харлей» не поделил дорогу с автомобилем «Мазда», которым управляла 28-летняя женщина, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Очевидцы винят в случившемся водителя машины.
— Со слов товарищей из Москвы, кто с ним был, «Мазда» перестроилась резко и прижала его к отбойнику. Его самого выкинуло на встречку, — рассказали о происшествии в группе «Мото Ярославль».
Мотоциклист остался жив, но получил серьезные травмы.
Ярославль LIVE / Vk.com
Помогли ему врачи платной скорой помощи.
— Мы дежурили на полумарафоне в Ростове Великом. Возвращались с дежурства на следующую транспортировку в Москву. Недалеко от деревни Шалаево по трассе М-8 перед нами, буквально в ста метрах, разбился мотоциклист. Мы остановились. Иначе не могли, служебный долг и специфика профессиональной деятельности. Пострадавший был в тяжелом состоянии, без сознания с развившимся судорожным припадком. Разумеется, мы оказали всю необходимую помощь, позвонили на центральную подстанцию в Ярославль, чтобы определиться, можем ли мы дождаться бригаду «Медицины катастроф» или другую государственную скорую помощь, чтобы передать пострадавшего. Все государственные бригады были далеко, по пробке в короткое время добраться у коллег не было возможности. По жизненным показаниям пациента нужно было срочно госпитализировать! Мы решили, что сами провезем его в больницу, — рассказала врач скорой помощи медицинского центра «ТомоГрад» Валентина Макарова.
Всё это врачи сделали бесплатно.
Пострадавшего доставили в Соловьевскую больницу. Врачи говорят, что на тот момент состояние мужчины было тяжелым, но стабильным.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.