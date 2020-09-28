«Был в тяжелом состоянии»: первую помощь пострадавшему на М-8 байкеру оказала врач платной скорой

Вчера, 27 сентября, на трассе М-8 пострадал байкер.



— ДТП произошло на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе. По предварительной информации, 29-летний мужчина на мотоцикле «Харлей» не поделил дорогу с автомобилем «Мазда», которым управляла 28-летняя женщина, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Очевидцы винят в случившемся водителя машины.



— Со слов товарищей из Москвы, кто с ним был, «Мазда» перестроилась резко и прижала его к отбойнику. Его самого выкинуло на встречку, — рассказали о происшествии в группе «Мото Ярославль».

