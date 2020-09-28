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«Был в тяжелом состоянии»: первую помощь пострадавшему на М-8 байкеру оказала врач платной скорой

В Ярославской области столкнулись мотоцикл и «Мазда»

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Врачи платной скорой первыми оказались на месте происшествия

Врачи платной скорой первыми оказались на месте происшествия

В Ярославской области в ДТП пострадал мотоциклист

Вчера, 27 сентября, на трассе М-8 пострадал байкер.

— ДТП произошло на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе. По предварительной информации, 29-летний мужчина на мотоцикле «Харлей» не поделил дорогу с автомобилем «Мазда», которым управляла 28-летняя женщина, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Очевидцы винят в случившемся водителя машины.

— Со слов товарищей из Москвы, кто с ним был, «Мазда» перестроилась резко и прижала его к отбойнику. Его самого выкинуло на встречку, — рассказали о происшествии в группе «Мото Ярославль».

Мотоциклист остался жив, но получил серьезные травмы.

Ярославль LIVE / Vk.com

Помогли ему врачи платной скорой помощи.

— Мы дежурили на полумарафоне в Ростове Великом. Возвращались с дежурства на следующую транспортировку в Москву. Недалеко от деревни Шалаево по трассе М-8 перед нами, буквально в ста метрах, разбился мотоциклист. Мы остановились. Иначе не могли, служебный долг и специфика профессиональной деятельности. Пострадавший был в тяжелом состоянии, без сознания с развившимся судорожным припадком. Разумеется, мы оказали всю необходимую помощь, позвонили на центральную подстанцию в Ярославль, чтобы определиться, можем ли мы дождаться бригаду «Медицины катастроф» или другую государственную скорую помощь, чтобы передать пострадавшего. Все государственные бригады были далеко, по пробке в короткое время добраться у коллег не было возможности. По жизненным показаниям пациента нужно было срочно госпитализировать! Мы решили, что сами провезем его в больницу, — рассказала врач скорой помощи медицинского центра «ТомоГрад» Валентина Макарова.

Всё это врачи сделали бесплатно.

Пострадавшего доставили в Соловьевскую больницу. Врачи говорят, что на тот момент состояние мужчины было тяжелым, но стабильным.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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ДТПбайкермотоциклист
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