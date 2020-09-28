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«Мама в реанимации»: под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

У женщины множественные переломы

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Сбитая женщина находится в реанимации&nbsp;

Сбитая женщина находится в реанимации 

Под Ярославлем иномарка на трассе сбила пенсионерку

В Ярославле вечером 26 сентября на костромской дороге иномарка сбила пенсионерку. Авария произошла рядом с остановкой «Мономер» около 18:40. После наезда на бабушку 36-летний водитель «Мазды» вызвал скорую и ГАИ.

— Моя мама сейчас в реанимации, в тяжёлом состоянии, подключена к ИВЛ. Водитель иномарки не признаёт свою вину. Говорит, что было тёмное время суток. В момент аварии на остановке поблизости стояли люди. Мы очень ищем этих людей, нам нужны свидетели, — рассказала 76.RU дочка пострадавшей Екатерина.

В Госавтоинспекции информацию о пенсионерке подтвердили.

— Женщина госпитализирована в Соловьевскую больницу. Согласно схеме аварии, ДТП произошло вне пешеходного перехода. Однако это предстоит выяснить во время экспертизы, — уточнили в ГИБДД.

Если вы стали свидетелем этой аварии, свяжитесь с дочерью пострадавшей женщины по телефону +7 910 825-16-31.

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