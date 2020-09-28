«Мама в реанимации»: под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

В Ярославле вечером 26 сентября на костромской дороге иномарка сбила пенсионерку. Авария произошла рядом с остановкой «Мономер» около 18:40. После наезда на бабушку 36-летний водитель «Мазды» вызвал скорую и ГАИ.



— Моя мама сейчас в реанимации, в тяжёлом состоянии, подключена к ИВЛ. Водитель иномарки не признаёт свою вину. Говорит, что было тёмное время суток. В момент аварии на остановке поблизости стояли люди. Мы очень ищем этих людей, нам нужны свидетели, — рассказала 76.RU дочка пострадавшей Екатерина.