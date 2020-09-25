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Под Харьковом разбился самолёт с военными, погибли 22 человека

Судьба еще четырех человек неизвестна

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Двоих человек увезли с места крушения на скорой

Двоих человек увезли с места крушения на скорой

Под Харьковом разбился военный самолёт

Под Харьковом на Украине потерпел крушение военный самолёт Ан-26, на борту которого были курсанты. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на украинских военных, самолёт потерпел крушение при заходе на посадку.

Украинские военные подтвердили крушение Ан-26, он разбился при заходе на посадку.

После всех уточнений сообщается о 22 погибших и двух выживших, тела ещё четырех не найдены.

— В 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, — сообщается на сайте МВД Украины. — В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.

На место крушения выехал президент страны Владимир Зеленский. Он прибудет туда в субботу, 26 сентября.

МВД Украины опубликовало снимки с места крушения.

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УкраинаХарьковкрушение самолёта
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