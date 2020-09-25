Под Харьковом разбился самолёт с военными, погибли 22 человека

Под Харьковом на Украине потерпел крушение военный самолёт Ан-26, на борту которого были курсанты. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на украинских военных, самолёт потерпел крушение при заходе на посадку.



Украинские военные подтвердили крушение Ан-26, он разбился при заходе на посадку.

После всех уточнений сообщается о 22 погибших и двух выживших, тела ещё четырех не найдены.

— В 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, — сообщается на сайте МВД Украины. — В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.