В Рыбинске грузовик вылетел с моста и утонул в реке. Фото с места ДТП

В Рыбинске грузовик вылетел в кювет и утонул в реке
В Рыбинске вечером 23 сентября грузовик вылетел с моста прямо в реку. Авария произошла на Бурлацкой улице в 16:15. Автомобиль почти полностью ушёл под воду. Пока его доставали, на дороге образовалась километровая пробка.
Фото с места ДТП выложили в рыбинские соцсети. Люди стали гадать, как подобное могло произойти.
— Подрезали, видимо. На таких машинах опытные люди работают, — предположил Анатолий.
— Никого никто не подрезал, он ушел вправо. Причина не известна, на моих глазах всё происходило, — ответил Евгений.
— Ехали мимо на автобусе, простояли в пробке несколько минут. Там хвост из машин заканчивался почти у улицы Островского, — сказал Алексей.
Мы спросили в УМВД Ярославской области, не пострадал ли в аварии водитель грузовика.
— Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадавших нет, — уточнили в полиции.
Напомним, накануне в Ярославской области произошло другое ДТП. На трассе в Рыбинском районе сбили велосипедиста. Первые минуты после аварии попали на видео.