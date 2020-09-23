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В Рыбинске грузовик вылетел с моста и утонул в реке. Фото с места ДТП

Из-за аварии на дороге образовалась пробка

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Грузовик почти полностью скрылся в воде

Грузовик почти полностью скрылся в воде

В Рыбинске грузовик вылетел в кювет и утонул в реке

В Рыбинске вечером 23 сентября грузовик вылетел с моста прямо в реку. Авария произошла на Бурлацкой улице в 16:15. Автомобиль почти полностью ушёл под воду. Пока его доставали, на дороге образовалась километровая пробка.

Из-за ДТП образовалась пробка

Из-за ДТП образовалась пробка

Фото с места ДТП выложили в рыбинские соцсети. Люди стали гадать, как подобное могло произойти.

— Подрезали, видимо. На таких машинах опытные люди работают, — предположил Анатолий.

— Никого никто не подрезал, он ушел вправо. Причина не известна, на моих глазах всё происходило, — ответил Евгений.

— Ехали мимо на автобусе, простояли в пробке несколько минут. Там хвост из машин заканчивался почти у улицы Островского, — сказал Алексей.

Водитель грузовика не пострадал&nbsp;

Водитель грузовика не пострадал 

Мы спросили в УМВД Ярославской области, не пострадал ли в аварии водитель грузовика.

— Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадавших нет, — уточнили в полиции.

Напомним, накануне в Ярославской области произошло другое ДТП. На трассе в Рыбинском районе сбили велосипедиста. Первые минуты после аварии попали на видео.

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ДТПРыбинскгрузовик
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