В Рыбинске грузовик вылетел с моста и утонул в реке. Фото с места ДТП

Мы спросили в УМВД Ярославской области, не пострадал ли в аварии водитель грузовика.

— Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате аварии пострадавших нет, — уточнили в полиции.

Напомним, накануне в Ярославской области произошло другое ДТП. На трассе в Рыбинском районе сбили велосипедиста. Первые минуты после аварии попали на видео.