«Сейчас пистолет достану!»: невменяемый водитель открыл стрельбу по машине ярославской модели

— В один из моментов он сильно меня подрезал с левой стороны, пришлось свернуть направо — я несколько метров ехала по газону и выехала на стоянку у одного из домов. Там мы оказалась в тупике. Все трое выбежали из машины. Мой парень побежал к дороге — просить помощи у проезжавших водителей. А мы с подругой остались на месте. Водитель белого автомобиля кричал мне: «Доставай права! Показывай права! Сейчас ГАИ вызову! Показывай права! Сейчас пистолет достану!» И, видимо, действительно, полез за ним в свою машину. В этот момент я быстро заперла свой автомобиль, и мы с подругой, не оглядываясь, кинулись бежать к заправке. Мужчина кричал у нас за спиной: «Бегите! Бегите!» Не исключаю, что в этот момент он целился в нас, — рассказала Анастасия.



Спрятавшись за заправкой, девушки через некоторое время увидели, что машины нападавшего уже нет. А стекла «семерки» разбиты. При этом в них были отверстия, как от пуль. Анастасия предполагает, что неадекватный водитель стрелял из пневматического пистолета. По предварительным подсчетам, на ремонт машины после нападения уйдет около 6 тысяч рублей.