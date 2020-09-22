«Сейчас пистолет достану!»: невменяемый водитель открыл стрельбу по машине ярославской модели

Невменяемый водитель открыл стрельбу по машине ярославской модели
Модель и студентка Ярославского торгово-экономического колледжа Анастасия Доломанова с ужасом вспоминает вечер 19 сентября. 18-летней девушке пришлось пережить сильнейший стресс. Анастасия вместе со своим молодым человеком и подругой ехали домой в Заволжском районе. За рулем «семерки» была сама Анастасия. Примерно в 21:30 в районе Машприбора их вдруг начал подрезать белый джип.
— Машина резко остановилась передо мной. Чтобы не врезаться, я тоже затормозила. Из автомобиля выскочил мужчина лет сорока, подошел к моей машине, начал стучать в окно и выкрикивать что-то нецензурное. Мой молодой человек заметил у него в руке что-то похожее на пистолет. Я быстро вырулила, объехала его машину и поехала прочь от этого места. Но неадекватный водитель вновь нас догнал и начал подрезать, — вспоминает девушка.
Пока это продолжалось, молодой человек Анастасии позвонил в полицию и попросил у дежурного прислать им на помощь наряд к «Глобусу». Туда свернула и Анастасия.
— В один из моментов он сильно меня подрезал с левой стороны, пришлось свернуть направо — я несколько метров ехала по газону и выехала на стоянку у одного из домов. Там мы оказалась в тупике. Все трое выбежали из машины. Мой парень побежал к дороге — просить помощи у проезжавших водителей. А мы с подругой остались на месте. Водитель белого автомобиля кричал мне: «Доставай права! Показывай права! Сейчас ГАИ вызову! Показывай права! Сейчас пистолет достану!» И, видимо, действительно, полез за ним в свою машину. В этот момент я быстро заперла свой автомобиль, и мы с подругой, не оглядываясь, кинулись бежать к заправке. Мужчина кричал у нас за спиной: «Бегите! Бегите!» Не исключаю, что в этот момент он целился в нас, — рассказала Анастасия.
Спрятавшись за заправкой, девушки через некоторое время увидели, что машины нападавшего уже нет. А стекла «семерки» разбиты. При этом в них были отверстия, как от пуль. Анастасия предполагает, что неадекватный водитель стрелял из пневматического пистолета. По предварительным подсчетам, на ремонт машины после нападения уйдет около 6 тысяч рублей.
Девушка искренне не может понять, чем могла спровоцировать такую агрессию со стороны другого водителя. По ее словам, она ехала довольно спокойно.
В УМВД России по Ярославской области подтвердили, что им поступал звонок о происшествии. Полиция начала проверку по факту случившегося.