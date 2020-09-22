Сжёг заживо восемь человек: что будет с мужчиной, спалившим жилой дом в Ростове

Следователи завершили расследование пожара в доме в Ростове Великом
В Ярославской области завершили расследование страшного пожара, который случился 19 октября 2019 года в Ростове Великом. Тогда в многоквартирном доме в огне погибли восемь человек, из них пятеро — дети.
Видео: Елена Вахрушева
На скамье подсудимых — 37-летний Александр Комаров, местный житель.
— Мужчина умышленно поджег деревянное здание, после чего скрылся с места преступления. В ходе расследования были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более
Как сообщили в областной прокуратуре, ущерб составил
Пожар в жилом доме в Ростове произошёл 19 октября около четырёх утра. Погибли восемь человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что так Комаров хотел отомстить школьнику, обидевшему его сына, — решил, что мальчик живёт в этом доме.
— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказывал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.
Когда в доме занялось пламя, поджигатель отрезал людей от выхода. Жильцам приходилось прыгать в окно. В одной из семей выпрыгнуть успел только муж — жена и дети погибли.