22 сентября вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 76.04
eur 90.01
СрочноКак помогут маме убитых маньяком девочек

Все новости

Все новости

Сжёг заживо восемь человек: что будет с мужчиной, спалившим жилой дом в Ростове

В Ярославской области завершили расследование страшного пожара

1 295
5Обсудить

Поделиться

Поджигателя быстро вычислили

Поджигателя быстро вычислили

Следователи завершили расследование пожара в доме в Ростове Великом

В Ярославской области завершили расследование страшного пожара, который случился 19 октября 2019 года в Ростове Великом. Тогда в многоквартирном доме в огне погибли восемь человек, из них пятеро — дети.

Видео: Елена Вахрушева

На скамье подсудимых — 37-летний Александр Комаров, местный житель.

— Мужчина умышленно поджег деревянное здание, после чего скрылся с места преступления. В ходе расследования были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

СЮЖЕТ

Пожар в Ростове: погибли шестеро

Как сообщили в областной прокуратуре, ущерб составил 16 миллионов рублей. Дело передано в Ярославский областной суд.

Пожар в жилом доме в Ростове произошёл 19 октября около четырёх утра. Погибли восемь человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что так Комаров хотел отомстить школьнику, обидевшему его сына, — решил, что мальчик живёт в этом доме.

— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказывал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.

Когда в доме занялось пламя, поджигатель отрезал людей от выхода. Жильцам приходилось прыгать в окно. В одной из семей выпрыгнуть успел только муж — жена и дети погибли.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Ростов Великийпожар в Ростове
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!