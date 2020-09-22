Сжёг заживо восемь человек: что будет с мужчиной, спалившим жилой дом в Ростове

Как сообщили в областной прокуратуре, ущерб составил 16 миллионов рублей. Дело передано в Ярославский областной суд.

Пожар в жилом доме в Ростове произошёл 19 октября около четырёх утра. Погибли восемь человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что так Комаров хотел отомстить школьнику, обидевшему его сына, — решил, что мальчик живёт в этом доме.

— Спустился по лестнице вниз, подошёл к машине, взял в куртке зажигалку и, видать, пошёл, — рассказывал следователям СУ СКР по Ярославской области задержанный. — Был пьяный.



Когда в доме занялось пламя, поджигатель отрезал людей от выхода. Жильцам приходилось прыгать в окно. В одной из семей выпрыгнуть успел только муж — жена и дети погибли.