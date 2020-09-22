Спалил магазин из-за девушки: полиция поймала переславского поджигателя

В Ярославской области будут судить мужчину, который из-за девушки сжёг магазин в Переславле-Залесском. Обвиняемый поссорился с любимой, которая работала в магазине продавцом. Недолго думая, мужчина облил входную дверь магазина горючей жидкостью и поджёг её. Огонь быстро перекинулся внутрь торгового помещения.

— Потерпевшими по данному делу являются владелец здания магазина и арендатор торговых площадей. Первому был нанесен ущерб в размере более 3 миллионов рублей. Второй лишился товара на сумму более 500 тысяч рублей. Торговое предприятие открылось за несколько дней до поджога, — уточнили в УМВД Ярославской области.