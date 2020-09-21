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На Байкале произошло землетрясение, разбудившее жителей нескольких регионов

Подземные толчки почувствовали в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ

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Подземных толчков было два&nbsp;

Подземных толчков было два 

В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

В Иркутской области на берегу Байкала произошло землетрясение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Первый толчок в Ангарске почувствовали в 02:04 по местному времени, следующий — через 14 минут, он был слабее. Землетрясение ощутили в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ.

— Нехилое землетрясение сейчас было. Даже на первом этаже все тряслось, — пишет жительница Иркутска Ирина.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.

Землетрясение попало на видео стримера. На нем видно, что толчок был достаточно сильный, но обошлось без разрушений. Сейчас спасатели прочесывают улицы.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону «Интерфаксу» сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла.

— Землетрясение магнитудой 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке — 5–6 баллов, — сказал собеседник агентства. — Жертв и разрушений нет.

Позже в Иркутске ввели режим повышенной готовности.

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БайкалИркутскУлан-УдэземлетрясениеАнгарск
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