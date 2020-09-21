На Байкале произошло землетрясение, разбудившее жителей нескольких регионов

В районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла
В Иркутской области на берегу Байкала произошло землетрясение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Первый толчок в Ангарске почувствовали в 02:04 по местному времени, следующий — через 14 минут, он был слабее. Землетрясение ощутили в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ.
— Нехилое землетрясение сейчас было. Даже на первом этаже все тряслось, — пишет жительница Иркутска Ирина.
По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.
Землетрясение попало на видео стримера. На нем видно, что толчок был достаточно сильный, но обошлось без разрушений. Сейчас спасатели прочесывают улицы.
В пресс-службе главного управления МЧС по региону «Интерфаксу» сообщили, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла.
— Землетрясение магнитудой 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке — 5–6 баллов, — сказал собеседник агентства. — Жертв и разрушений нет.
Позже в Иркутске ввели режим повышенной готовности.