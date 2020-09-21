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Возле жилого дома в Рыбинске нашли тело 36-летнего мужчины

Следователи проводят проверку

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По предварительным данным, мужчина упал с пятого этажа

По предварительным данным, мужчина упал с пятого этажа

В Рыбинске 36-летний мужчина разбился, выпав с балкона

— Переборы — филиал ада, — пишут в соцсетях жители Рыбинска. — Скоро нас колючей проволокой обнесут.

Ещё не утихли разговоры среди местных жителей после жестокого убийства девочек-сестрёнок, как в микрорайоне Рыбинска новое происшествие. 20 сентября возле одного из многоквартирных домов обнаружили тело мужчины.

— По предварительным данным, 36-летний мужчина выпал с балкона на пятом этаже, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Рыбинсквыпал мужчина
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