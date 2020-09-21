Возле жилого дома в Рыбинске нашли тело 36-летнего мужчины

— Переборы — филиал ада, — пишут в соцсетях жители Рыбинска. — Скоро нас колючей проволокой обнесут.



Ещё не утихли разговоры среди местных жителей после жестокого убийства девочек-сестрёнок, как в микрорайоне Рыбинска новое происшествие. 20 сентября возле одного из многоквартирных домов обнаружили тело мужчины.



— По предварительным данным, 36-летний мужчина выпал с балкона на пятом этаже, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.