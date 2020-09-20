«Случай на Батова ничему не научил»: в квартире в центре Ярославля загорелась плита

— Ничему, значит, Батова не научило, — написал Анатолий Золотухин. — Ладно хоть соседи среагировали.



— Нашим людям что в лоб что по лбу! — считает Таня Заварина. — Всë, как не про них.



— Соседи молодцы, — говорит Евгения Туркина. — Вот от такой невнимательности страдают другие. Народ, будьте внимательнее!



— Ну, случай на улице Батова ничему людей не научил, — написала Надежда Аруева. — Пожарные молодцы. Огромное им спасибо. Оперативно сработали.



— Надо штрафовать таких! — написала в паблике Диля Нестерова. — А то в следующий раз полдома взлетит.



— Всегда проверяю перед выходом плиту и всё ли выключено, — поделилась Даша Быкова.

