«Случай на Батова ничему не научил»: в квартире в центре Ярославля загорелась плита

В центре Ярославля загорелась квартира
Вечером 19 сентября возле дома № 54 на улице Лисицына визжали сирены пожарных машин и толпились люди. Жители дома почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.
— Учуяли запах и увидели дым из соседней квартиры, — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Пожарные машины и реанимация прибыли через пять минут после вызова. Успели вовремя. Выломали окно, отключили газ в квартире. Хозяев дома не было, забыли отключить чайник на плите. Еще бы немного, и последствий было бы не избежать.
Спасатели сообщили, что вызов поступил в 18:39.
— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В квартире повреждена газовая плита.
В соцсетях на забывчивых хозяев квартиры обрушился шквал критики, некоторые даже предлагают штрафовать людей, забывающих перекрывать газ перед выходом из квартиры.
Видео: Жесть Ярославль / Vk.com
— Ничему, значит, Батова не научило, — написал Анатолий Золотухин. — Ладно хоть соседи среагировали.
— Нашим людям что в лоб что по лбу! — считает Таня Заварина. — Всë, как не про них.
— Соседи молодцы, — говорит Евгения Туркина. — Вот от такой невнимательности страдают другие. Народ, будьте внимательнее!
— Ну, случай на улице Батова ничему людей не научил, — написала Надежда Аруева. — Пожарные молодцы. Огромное им спасибо. Оперативно сработали.
— Надо штрафовать таких! — написала в паблике Диля Нестерова. — А то в следующий раз полдома взлетит.
— Всегда проверяю перед выходом плиту и всё ли выключено, — поделилась Даша Быкова.
Напомним, трагедия на улице Батова произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом.