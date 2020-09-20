«Пролетел перед автобусом»: на мосту через Волгу «Лада» врезалась в ограждение

В Ярославле на Юбилейном мосту произошло ДТП — «Лада» слетела в ограждение. От удара машину смяло.



Очевидцы сообщают, что машина ехала на большой скорости и чуть не задела автобус.



— Он перед нашим автобусом пролетел, — написала в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» подписчица с ником Я-И Тата. — Водитель автобуса хоть опытный попался — среагировал быстро.

