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«Пролетел перед автобусом»: на мосту через Волгу «Лада» врезалась в ограждение

В Ярославле в ДТП пострадал водитель

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На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИИБДД

На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИИБДД

В ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле пострадал водитель

В Ярославле на Юбилейном мосту произошло ДТП — «Лада» слетела в ограждение. От удара машину смяло.

Очевидцы сообщают, что машина ехала на большой скорости и чуть не задела автобус.

— Он перед нашим автобусом пролетел, — написала в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» подписчица с ником Я-И Тата. — Водитель автобуса хоть опытный попался — среагировал быстро.

Водителя&nbsp;«Лады» увезли в больницу

Водителя «Лады» увезли в больницу

В результате аварии пострадал сам водитель «Лады».

— По предварительным данным, в ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.



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ДТП
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