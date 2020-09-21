Недопереселенцы. Месяц со взрыва дома в Ярославле: что сейчас с людьми и их квартирами

Выселение людей из третьего подъезда



Спустя неделю после того, как люди вернулись в свои квартиры, глава региона заявил, что им нужно покинуть свои жилища снова. Объяснил Дмитрий Миронов это тем, что специалисты должны приступить к восстановлению второго подъезда. И в связи с этим жильцы третьего подъезда будут отправлены обратно в гостиницу. Теперь уже люди, которые отважились въехать в взорвавшийся дом, встретили такое решение с негодованием, так как за неделю успели обжиться и никуда уже не собирались.

Но в итоге дом решили полностью отключить от коммуникаций.

Решение об оплате съемных квартир

На заседании муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил депутатам, что жильцов планируют заселять в съемные квартиры. Объяснили депутаты это тем, что срок по восстановлению будет длительным. В мэрии определили суммы, которые будет выделять город жителям дома на съём квартир: 8436 рублей — за однокомнатную квартиру, 11 850 рублей — за двухкомнатную, 14 483 рубля — за трехкомнатную.