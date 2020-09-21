Недопереселенцы. Месяц со взрыва дома в Ярославле: что сейчас с людьми и их квартирами

Месяц назад взорвался дом в Ярославле: что с людьми и их квартирами
Месяц назад, 21 августа, в Ярославле произошла трагедия: в доме на улице Батова взорвался газ. Раскурочило квартиры нескольких этажей, погибли люди. Всех жильцов дома выселили. Потом жителям третьего подъезда предложили заселиться обратно, а потом снова попросили съехать.
В одном материале мы собрали всё, что известно о судьбе дома и его жильцов на данный момент.
Что случилось
21 августа около 19:20 в доме на улице Батова прогремел взрыв. Его центром, по версии следователей, стала квартира на четвертом этаже. Хозяйка жилища Елена Калошина погибла — взрывной волной ее выкинуло из окна на улицу. Также погибли ее соседи снизу — 8-летний мальчик и его мама, их придавило обломками.
Видео: Елена Вахрушева
Что могло стать причиной
По версии следствия, взрыв газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. По предварительной версии, в одной из газовых труб произошла утечка газа, которая и привела к взрыву.
Что происходило сразу после взрыва
В первые минуты после происшествия жильцы второго подъезда старались как можно быстрее покинуть свои квартиры, так как понимали, что здание может рухнуть. Одна из женщин, проживавшая на шестом этаже, чудом осталась жива — как только она покинула квартиру, пол рухнул вниз. Большая семья с 10-го этажа выбегала с детьми на руках. 12-летнему мальчику для того, чтобы спуститься с верхних этажей взорвавшегося подъезда, пришлось перепрыгивать через разрушенные лестницы. Про животных также не забыли. Спасатели обследовали все квартиры и вынесли оттуда перепуганных кошек и собак.
Видео: Елена Вахрушева
Как власти помогали пострадавшим
В день трагедии ярославские чиновники решили заселить жильцов в городские гостиницы. Уже на следующий день прошла первая встреча людей из взорвавшегося дома и городских властей. Жильцам пообещали оказать всю необходимую поддержку, однако уже через несколько дней события стали развиваться странным образом. Вначале людям пообещали выплаты в размере минимальной оплаты труда, но только тем, кто на момент ЧП был прописан в разрушенном доме. По словам жильцов, люди пока не получили ни рубля. Семьям погибших при взрыве пообещали выплатить по миллиону рублей. Помимо этого, люди, которые полностью потеряли свои квартиры, а таких было признано 12, должны получить новое жилье.
Признание аварийности здания
Уже через три дня после трагедии губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом обследовали специалисты «Ярославгражданпроекта», и на этом основании власти приняли решение по зданию. Губернатор заявил, что третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно-работоспособное. Второй подъезд был признан аварийным.
Заселение в третий подъезд
На одной из встреч мэра Ярославля и пострадавших людей глава города заявил, что третий подъезд поврежден меньше и всех скоро туда заселят обратно. Такие новости жители встретили с яростью. Прямо на встрече с Владимиром Волковым разгорелся скандал. Однако людей все же заселили. Позже оказалось, что вернуться в свои квартиры пожелали только 7 квартир из 40. Жильцы показали огромные трещины в стенах, утверждая, что жить в этих квартирах нельзя. Также жильцы опасались, что дом и вовсе пойдёт по швам, когда начнут восстанавливать второй подъезд. Но власти оставили все в силе. И заверили, что всё безопасно.
Выселение людей из третьего подъезда
Спустя неделю после того, как люди вернулись в свои квартиры, глава региона заявил, что им нужно покинуть свои жилища снова. Объяснил Дмитрий Миронов это тем, что специалисты должны приступить к восстановлению второго подъезда. И в связи с этим жильцы третьего подъезда будут отправлены обратно в гостиницу. Теперь уже люди, которые отважились въехать в взорвавшийся дом, встретили такое решение с негодованием, так как за неделю успели обжиться и никуда уже не собирались.
Но в итоге дом решили полностью отключить от коммуникаций.
Решение об оплате съемных квартир
На заседании муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил депутатам, что жильцов планируют заселять в съемные квартиры. Объяснили депутаты это тем, что срок по восстановлению будет длительным. В мэрии определили суммы, которые будет выделять город жителям дома на съём квартир: 8436 рублей — за однокомнатную квартиру, 11 850 рублей — за двухкомнатную, 14 483 рубля — за трехкомнатную.